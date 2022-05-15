Массовое убийство в прямом эфире: американец в супермаркете расстрелял более десяти человек

Массовое убийство в прямом эфире: американец в супермаркете расстрелял более десяти человек

Жертвами убийцы, ведущего онлайн-трансляцию стрельбы, стали преимущественно афроамериканцы.

В американском городе Баффало в штате Нью-Йорк 18-летний парень из автоматического ружья расстрелял более десяти человек в супермаркете. Он транслировал свое преступление в прямом эфире в Интернете.

Об этом сообщает Associated Press.

Власти назвали этот инцидент "преступлением на почве ненависти и насильственным экстремизмом на расовых мотивах".

Вооруженный мужчина вошел в супермаркет и открыл огонь из автоматической винтовки. На нем были камуфляжная форма, каска и бронежилет.

Он вел прямую трансляцию в соцсетях, убив 10 человек и ранив еще троих, прежде чем его задержали и заключили под стражу. Среди пострадавших от пуль – 11 афроамериканцев, которые составляют большинство в этом районе города.

Подозреваемым в стрельбе называют Пейтона Гендрона из города Конклина, расположенного примерно в 320 километрах юго-восточнее Баффало.

Судя по трансляции, в супермаркет массовый убийца приехал на своей машине. Он выстрелил в четырех человек возле магазина, троих из них ранил смертельно. Охранник супермаркета, отставной полицейский, произвел несколько выстрелов, но пуля попала в бронежилет стрелка и не дала эффекта.

Стрелец убил охранника, а затем пошел через магазин, стреляя в других жертв.

Во время задержания полицейскими подозреваемый приставил ружье к своей шее. Двое офицеров уговорили его бросить оружие и сдаться.

“Это худший кошмар, с которым может столкнуться любая община, и нам больно, мы сейчас кипим. Глубину боли, которую испытывают семьи и которую все мы чувствуем сейчас, невозможно даже объяснить", – сказал мэр Баффало Байрон Браун на пресс-конференции.

Чиновники заявили, что винтовка, которую Хендрон использовала во время нападения, была приобретена легально, но магазины, которые он использовал для патронов, запрещено продавать в штате Нью-Йорк.

Напомним, обмеление реки Колорадо из-за засухи обнажило дно крупнейшего в США водохранилища Мид-Лейк возле города Лос-Вегаса. В результате на берегу один за другим находят человеческие скелеты.

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