Демографическая ситуация в России продолжает стремительно ухудшаться, свидетельствуя об ускоренном старении общества и глубоком структурном кризисе. Доля населения в возрасте от 0 до 35 лет сократилась с 55% в 1990 году до около 40% в 2025 году. После 2020 г. темпы этого сокращения существенно выросли, что создает долгосрочные риски для экономики, рынка труда и социальной стабильности страны.

Об этом свидетельствуют данные службы внешней разведки Украины.

Аналитики фиксируют постоянную тенденцию демографического старения РФ. При сохранении нынешних показателей уже к 2040 году доля населения в возрасте до 35 лет может упасть до 30%. Это будет означать фактический переход России к модели “общества пожилых людей”, характерной для демографически истощенных государств.

Отдельной проблемой остается резко выраженный гендерный дисбаланс. Уже с 25-30 лет в России наблюдается ускоренное вымирание мужского населения, что приводит к существенному преобладанию женщин в старших возрастных группах. По прогнозам экспертов, к 2040 году "средним" жителем РФ станет женщина в возрасте 50-55 лет.

Ситуацию дополнительно обостряет война России против Украины. Массовые потери среди мужчин призывного и трудоспособного возраста, рост количества людей с инвалидностью, эмиграция и формирование новой демографической "ямы" значительно ускоряют сокращение мужского населения. Таким образом, война становится не только военным и экономическим вызовом, но мощным катализатором долгосрочной демографической деградации РФ.

Аналитики предостерегают: формирование так называемого "общества пожилых женщин" будет неизбежно изменять социальные запросы внутри страны. Ожидается рост спроса на жесткую стабильность, консерватизм и усиленные меры безопасности – типичные черты состаряющихся и физически уязвимых обществ. В то же время потенциал к инновациям, экономическому обновлению и динамичному развитию для России в такой демографической реальности резко сужается.

Как Кремль скрывает масштабы кризиса

На фоне ухудшения демографической ситуации российские власти продолжают пытаться преуменьшать или игнорировать реальные последствия полномасштабной войны против Украины, западных санкций и провальной экономической политики.

Американские аналитики обращают внимание, что недавно Владимир Путин фактически признал замедление экономики РФ: по его словам, в 2025 году рост ВВП составил лишь 1%, тогда как в 2023-м он составлял 4,1%, а в 2024-м — 4,3%. В то же время российский диктатор заявил, что такое падение было "искусственным" и якобы связанным с попытками сдержать инфляцию.

Кроме того, Путин утверждал, что инфляция в России снизилась до 5,6% в конце прошлого года по сравнению с официально заявленными 9,6% в 2024 году. В то же время, он признал рост инфляции до 6,4% в годовом измерении в январе 2026 года, объяснив это повышением НДС с 20% до 22% с начала года.

Эксперты отмечают: подобные заявления являются попыткой скрыть системный кризис, охватывающий не только экономику, но и демографические основы существования Российской Федерации.

Также напомним, что демографическая ситуация в Украине остается критической. По итогам 2025 года на каждого новорожденного приходилось трое умерших.