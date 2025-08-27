Массовые беспорядки в Швейцарии: мигранты требуют "правды" от полиции

Беспорядки мигрантов в Швейцарии спровоцировали гибель подростка во время полицейской погони / © скриншот с видео

Массовые беспорядки мигрантов начались в швейцарском городе Лозанна вечером вторника, 26 августа. Около двух сотен подростков устроили потасовки и погромы на улицах, сооружали и поджигали баррикады, а также атаковали полицейских.

Об этом сообщает BILD.

У правоохранителей летели камни, коктейли Молотова и фейерверки. Загорелись мусорные контейнеры, значительные повреждения получил городской автобус. В ответ полиция была вынуждена применить водометы, слезоточивый газ и резиновые шары. Всего было задержано семь человек. Правоохранителям удалось прекратить беспорядки только после полуночи.

«В течение нескольких часов в Лозанне вспыхнули жесточайшие беспорядки, которые Швейцария пережила за последние десятилетия. Две ночи насилия уничтожили образ Швейцарии как стабильной и спокойной страны. Молодые люди в масках, в основном чернокожие, вышли на улицы, поджигали мусор, громили автобусы и вступали в стычки с полицией», — написало британское издание The Spectator.

Причиной массовых протестов стала гибель 17-летнего Марвина М. По информации швейцарских СМИ, 24 августа парень превысил скорость в зоне с ограничением 30 км/ч, управляя мотороллером, который, по данным полиции, считался похищенным. Когда патруль попытался остановить его, Марвин наоборот увеличил скорость, но вскоре не справился с управлением и врезался в стену. От полученных травм ребенок погиб.

Первые беспорядки и нападения на полицейских начались уже в ночь на понедельник, 25 августа. Гнев молодых протестующих подпитывается тем фактом, что недавно в стране произошел еще один подобный трагический случай. В июне 14-летняя девушка также погибла, пытаясь скрыться от полиции на мотоцикле.

"Мы хотим знать правду об авариях", - заявил один из протестующих журналистам.

Мать Марвина М. встала на защиту своего сына, заявив в интервью, что он не похищал мотороллер. Друзья погибшего также выражают свою скорбь и непонимание агрессии. Марвин мечтал о карьере рэпера и вместе с ними основал группу 2SeptG.

В их аккаунте TikTok один из друзей написал: «Я принимаю, что каждый скучает по-своему, но есть лучшие пути. Такое поведение не похоже на Марвина. Он не был человеком насилия, он не был отбросом».

Напомним, массовые протесты, охватившие в начале июня Лос-Анджелес, стали результатом сознательной провокации со стороны администрации Дональда Трампа , усилившей миграционную политику в стране.