В Чехии на протесты вышли 250 тысяч человек

В Праге состоялась одна из самых масштабных антиправительственных акций за последние годы. Массовый митинг, организованный общественным движением «Миллион мгновений для демократии», собрал в центре чешской столицы от 200 до 250 тысяч возмущенных граждан. Протестующие пришли с флагами Чехии , Украины и Евросоюза, а также высмеивающими диктаторов плакатами, в частности, с карикатурным поцелуем кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

О рекордном количестве митингующих и главных требованиях толпы сообщило чешское информационное агентство ČTK.

Наступление на медиа и закон «об иноагентах»

Главное недовольство чехов вызвали планы новой руководящей коалиции, в которую вошли партия Андре Андрея Бабиша, ультраправые с SPD и партия «Мотористы». Власти намерены изменить систему финансирования общественного вещания - Чешского телевидения (ČT) и радио (ČRo), фактически сделав их зависимыми от воли политиков. Известный чешский актер Зденек Сверак со сцены назвал эти планы не реформой, а откровенным «государством и дерзостью».

Еще одна красная линия — подготовка закона о регистрации неправительственных организаций с зарубежными связями. Ученые и общественные деятели отмечают, что этот документ является откровенной калькой из российского, венгерского и словацкого законодательства, а его настоящая цель – запугать гражданское общество и ограничить свободы, полученные после 1989 года.

Разворот от Украины и цена иммунитета

Протестующие также резко критикуют внешнеполитический курс нового правительства. Как отмечает немецкое издание Stern, политсила Бабиша в Европарламенте уже объединилась в общую фракцию с партией венгерского премьера Виктора Орбана. Митингующие возмущены тем, что Чехия становится «безбилетным пассажиром» в общей европейской обороне, сокращает военные расходы и ограничивает помощь Украине, которая противостоит российской агрессии.

Отдельной темой возмущения стал недавний отказ парламента снять неприкосновенность с самого 71-летнего премьера Бабиша по старому делу о финансовых махинациях с евродотациями («Гнездо аиста»). Актер Иван Троян заявил митингующим, что отдать ключевые министерства (обороны и иностранных дел) популистам и радикалам — слишком высокая цена за личный иммунитет главы правительства.

Не обошлось во время массовой акции без инцидентов. Столичная полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна по улице из страйкбольного оружия. Однако в целом ситуация с безопасностью на четвертьмиллионном митинге правоохранителям удалось удержать под контролем.

Напомним, накануне в Чехии подожгли завод , производящий дроны. Радикальная группировка заявила об умышленном поджог складов оборонной компании LPP Holding из-за сотрудничества предприятия с израильскими производителями оружия.