Массовые протесты против COVID-ограничений в Берлине завершились столкновениями и задержанием 500 человек

Массовые протесты против COVID-ограничений в Берлине завершились столкновениями и задержанием 500 человек

Полицейские "в отдельных случаях" применяли физическую силу.

В Берлине в воскресенье, 1 августа, около пяти тысяч человек вышли на протесты против введенных правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает dpa.

Отмечается, что между митингующими и силовиками произошло несколько столкновений, а вблизи Колонны Победы полиция вывезла водометы.

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"В отдельных случаях приходилось применять физическую силу", — заявили копы. Известно, что среди пострадавших есть как демонстранты, так и несколько полицейских.

Кроме того, правоохранители арестовали или временно задержали для получения личных данных около пяти сотен человек.

Всего в центре города задействовали более 2,2 тыс. силовиков. Над немецкой столицей кружили вертолеты, а ряд улиц перекрыли. Впрочем, протестующие неоднократно пытались преодолеть заграждение.

Люди с баннерами вроде "Никаких тестов: пандемии нет" требовали "Положить конец диктатуре коронавируса". Некоторые использовал свистки, флаги и барабаны.

Заметим, что накануне местные власти, опасаясь массового нарушения противоэпидемических мероприятий, запретили проведение нескольких митингов против COVID-карантина, в частности демонстрацию так называемых Querdenker, в которой должны были принять участие более 22 тыс. человек.

Ранее во Франции около 204 тысяч человек по всей стране в третий раз вышли на марш "Свободы" против "пропусков здоровья", наличие которых вскоре станет необходимым для посещения ресторанов и других общественных мест.

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