Массовые протесты в Грузии: силовики устроили жесткий разгон (фото, видео)

В Тбилиси силовики продолжают применять у здания парламента спецсредства для разгона демонстрантов.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Соответствующие видео жестокого разгона появились в Сети.

В частности, полиция использует водомет и слезоточивый газ.

Среди участников митинга есть пострадавшие.

Также сообщается, что полиция начала задерживать протестующих, политиков, общественных активистов и студентов. По информации г рузинского телеканала "Мтавари", десятки человек вывезли с места на микроавтобусе.

По данным местных СМИ, силовики уже зачистили площадь напротив парламента и оттеснили всех митингующих.

Напомним, что в Грузии вспыхнули массовые протесты 7 марта после того, как парламент в первом чтении поддержал пророссийский законопроект об "агентах иностранного влияния".

ТСН.ua собрал все, что известно о протестах в Грузии. Также мы писали, почему пророссийский закон уничтожает европейские перспективы Грузии.

Майдан по-грузински: митингующие прорываются в парламент - есть первые потерпевшие!

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