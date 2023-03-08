Массовые протесты в Грузии: силовики устроили жесткий разгон (фото, видео)

Полиция начала задерживать протестующих.
В Тбилиси силовики продолжают применять у здания парламента спецсредства для разгона демонстрантов.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Соответствующие видео жестокого разгона появились в Сети.
В частности, полиция использует водомет и слезоточивый газ.
Среди участников митинга есть пострадавшие.
Также сообщается, что полиция начала задерживать протестующих, политиков, общественных активистов и студентов. По информации грузинского телеканала "Мтавари", десятки человек вывезли с места на микроавтобусе.
По данным местных СМИ, силовики уже зачистили площадь напротив парламента и оттеснили всех митингующих.
Напомним, что в Грузии вспыхнули массовые протесты 7 марта после того, как парламент в первом чтении поддержал пророссийский законопроект об "агентах иностранного влияния".
ТСН.ua собрал все, что известно о протестах в Грузии. Также мы писали, почему пророссийский закон уничтожает европейские перспективы Грузии.