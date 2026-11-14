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ТСН в социальных сетях

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Массовые протесты во Франции не утихают: десятки тысяч человек снова вышли на улицы

Более 100 тысяч человек вышли на массовые протесты во Франции. Демонстранты в Париже, Лионе, Нанте и других городах требовали повышения зарплат и защиты прав молодежи.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Протесты во Франции

Протесты во Франции / © AFP

Во Франции пятую субботу продолжаются масштабные акции протеста. 14 ноября десятки тысяч человек вышли на улицы городов, требуя повышения зарплат, увеличения финансирования образования, защиты прав детей и отмены законопроекта о применении оружия полицией.

О ходе демонстраций, столкновениях с правоохранителями и массовых задержаниях сообщает французское издание Le Figaro.

Протесты во Франции 14 ноября: сколько людей вышло на улицы Парижа и других городов

По данным Министерства внутренних дел Франции, на демонстрации по всей стране вышли 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи — в Париже. Молодежные профсоюзы назвали значительно большую цифру: по их подсчетам протесты собрали 200 тысяч участников, почти 100 тысяч из которых присоединились к маршу в столице.

Для сравнения, в прошлую субботу, 7 ноября, власти насчитали 146 тысяч демонстрантов. Самая массовая акция состоялась 17 октября — тогда на улицы вышли, по разным оценкам, от 550 до 800 тысяч французов.

К протестам присоединились профсоюзы, студенты, правозащитники и участники движения желтых жилетов. Среди основных требований — повышение зарплат из-за роста стоимости жизни, увеличения государственного финансирования образования, усиления защиты детей и подростков от насилия.

Отдельное возмущение вызвал законопроект о презумпции правомерности применения оружия правоохранителями.

«Это фактически „лицензия на убийство“», — так резко раскритиковали эту инициативу правозащитные организации.

/ © AFP

© AFP

Основательница организации Collectif enfantiste Клер Бурдиль заметила, что объединение столь разных социальных и политических требований нетипично, но закономерно на фоне системного кризиса в стране.

«Это достаточно исключительное сближение. Французское общество переживает кризис, охватывающий разные сферы — от образования до системы защиты детей и правосудия. Нельзя сосредотачиваться только на одной проблеме, когда недовольство охватывает значительную часть общества», — подчеркнула она.

Похожую позицию озвучила и генеральный секретарь профсоюза FSU Каролин Шеве:

«На всех этих демонстрациях мы выдвигаем наши требования: покупательная способность, а также вопросы защиты гражданских свобод, особенно свобод молодежи, с которой мы отождествляем себя, поскольку, в конечном счете, это обратная сторона одной медали».

Схватки во Франции: в Париже, Лионе и Нанте произошли задержания

Как сообщает Le Figaro, для контроля за ситуацией власти привлекли около 70 тысяч полицейских и жандармов. По состоянию на 17.00 по местному времени правоохранители задержали 121 человека.

По информации издания, в Париже колонна протестующих прошла от площади Республики через площадь Бастилии до площади Нации. В столичной префектуре сообщили, что большинство участников разошлось мирно. Однако отдельные лица, по данным правоохранителей, воспользовались разгоном, чтобы напасть на полицейских, из-за чего пришлось проводить задержание.

Le Figaro также пишет о напряженной ситуации в других городах. В Лионе, где на марш вышли около 8 тысяч человек, сначала звучала музыка духового оркестра, однако впоследствии колонну заблокировали. На месте появились дымовые шашки, а ближе к вечеру полиция начала разгонять толпу.

В Нанте и Бордо вспыхнули уличные беспорядки: протестующие возводили баррикады и поджигали мусорные баки, а правоохранители применили слезоточивый газ. В Тулузе количество участников акции, по разным оценкам, составляло от 1800 до 6000 человек.

/ © AFP

© AFP

Французские активисты не планируют прекращать акции. Следующий общенациональный день стачек и демонстраций анонсировали во вторник, 17 ноября.

К массовому выходу на улицы призвал влиятельный профсоюз CGT. К протестам в государственном секторе планирует также присоединиться объединение CFDT.

Напомним, ранее мы сообщали, что 7 ноября Францию охватила очередная волна массовых протестов из-за роста цен и ухудшения уровня жизни. По данным Министерства внутренних дел, на улицы по всей стране вышли 146 тысяч человек, в то время как молодежные профсоюзы насчитали около 250 тысяч участников.

Для обеспечения порядка власти привлекли около 70 тысяч полицейских и жандармов. В Париже временно закрывали 16 станций метро, а в нескольких городах произошли столкновения между демонстрантами и стражами порядка.

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