Массовые задержания, рейды на улицах и постоянные взрывы в городах: как война с Украиной погружает Россию в хаос

К паническим настроениям в российском обществе добавляется тяжелый экономический кризис, который ежедневно усугубляется.

Война против Украины, развязанная главой Кремля Владимиром Путиным, погружает Российскую Федерацию в хаос.

Об этом сообщает уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин в Twitter, согласно последним данным, которые он получил.

"Массовые задержания в Москве, паника внутри внутренних служб, рейды на улицах, уничтожающие российские города пожары, взрывы на военных базах — последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос", — написал он.

Кроме этого, по его словам, к паническим настроениям в обществе добавляется ежедневно усугубляющийся тяжелый экономический кризис. Станислав Жарин утверждает, что Россия не может обеспечить граждан даже простыми услугами. "Война с Украиной ослабляет Россию", – констатировал он.

В Кремле усиливается раздор

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Путин потерял контроль над собственной обстановкой, которая открыто ведет борьбу за влияние в Кремле и в перспективе — за его место.

Заметим, основатель частной военной компании "Вагнер", "повар Путина" Евгений Пригожин усилил свое влияние на Кремль. Глава ПИК "Вагнер" позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина.

Друга Путина - прочь: Украина и Бразилия перезагружают отношения - Юлия Свириденко

Читайте также: