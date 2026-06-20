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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Массовые задержки поездов из Польши: в "Укрзализныце" объяснили причину

Масштабные проблемы с энергоснабжением на европейской инфраструктуре заставили украинских железнодорожников экстренно корректировать график движения международных рейсов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Поезд в Польше

В Польше произошли масштабные перебои с энергоснабжением на железной дороге В Польше произошли масштабные перебои с энергоснабжением на железной дороге

Массовые перебои в энергетической инфраструктуре на территории Польши привели к сбою в расписании движения поездов, следующих из Варшавы. Из-за этого возникли существенные задержки рейсов в направлении пограничных городов Холм и Перемышль.

Об этой чрезвычайной ситуации и изменениях в графиках сообщает пресс-служба компании «Укрзализныця».

Чтобы не оставить путешественников на вокзалах, украинские железнодорожники совместно с польскими коллегами из PKP Intercity приняли решение дождаться всех транзитных поездов. Следовательно, международные рейсы формирования УЗ будут отправляться в Украину с опозданием ориентировочно до 2,5–3 часов.

/ © Укрзализныця

© Укрзализныця

/ © Укрзализныця

© Укрзализныця

/ © Укрзализныця

© Укрзализныця

«Такое совместное решение двух железных дорог позволит пассажирам, следующим из Польши в Украину, продолжить свое путешествие без потери пересадки», — отметили в ведомстве.

Как действовать пассажирам

Представители компании просят путешественников внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за информационными табло. Актуальную информацию о времени прибытия можно проверить на официальном портале перевозчика.

Если ваше путешествие предполагает дальнейшую пересадку уже в пределах Украины, об этом необходимо заранее сообщить поездной бригаде. Также пассажиры могут обратиться в службу поддержки через приложение, обязательно добавив копии билетов на следующий рейс.

«На территории Украины приложим все возможные усилия для сокращения отставания от графика и будем направляться с ускорением», — пообещали железнодорожники.

Напомним, из-за дефицита билетов на самом популярном направлении Киев — Львов «Укрзализныця» вводит дополнительные рейсы . Рейс 743/744 Киев-Львов на 23 и 24 июня будет длиться всего 6 часов, что является самым быстрым способом сообщения между городами.

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Дата публикации
Количество просмотров
1017
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