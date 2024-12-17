Массовые захоронения в Сирии: правозащитники заявили о 100 тысячах жертв режима Асада

Глава сирийской правозащитной организации подчеркнул, что эта цифра является "самой консервативной оценкой" и что массовых захоронений в стране может быть гораздо больше.

Глава базирующейся в США сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа заявил об обнаружении массового захоронения под Дамаском, где, по его словам, похоронены по меньшей мере 100 тысяч жертв, замученных бывшим правительством президента Башара Асада.

Как сообщает Reuters, Мустафа рассказал о месте в районе Эль-Кутайфа, что в 40 километрах от столицы Сирии.

Он подчеркнул, что эта цифра является "самой консервативной оценкой" и что массовых захоронений в стране может быть гораздо больше.

"Сто тысяч — это очень, очень консервативная оценка", — подчеркнул Мустафа, глава Сирийской чрезвычайной оперативной группы.

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По его словам, среди погибших есть не только сирийцы, но и граждане США, Великобритании и других стран.

Мустафа утверждает, что разведывательное подразделение сирийских ВВС отвечало за транспортировку тел из военных госпиталей, где жертв пытали до смерти, в места массовых захоронений.

"Нам удалось поговорить с людьми, работавшими на этих захоронениях. Это водители бульдозеров, которых заставляли копать могилы и прижимать тела, чтобы они поместились в яму", — рассказал Мустафа.

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Reuters не удалось независимо подтвердить эти заявления.

Мустафа призвал международное сообщество обеспечить охрану мест массовых захоронений с целью сохранения доказательств преступлений, которые могут быть использованы в дальнейших расследованиях.

Напомним, что самая жестокая тюрьма Сирии, считавшаяся самой закрытой для всего мира, впервые за свое существование стала открытым объектом для масштабного международного расследования.