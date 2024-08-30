Массовый мор рыбы в Греции: власти бьют тревогу из-за угрозы экологической катастрофы (видео)

В центральной части Греции пресноводные рыбы были вытеснены из своей природной среды в результате прошлогодних наводнений, за которыми последовала многомесячная сильная засуха. Более 100 тонн мертвой рыбы покрыло поверхность залива Пагаситикос возле порта Волос в Фессалии. Эксперты связывают массовый мор рыбы с экстремальными климатическими колебаниями.

Об этом пишет EuroNews.

Рыба происходит из озера Карла в центральной Греции, которое пересохло в начале 1960-х годов и было восстановлено в 2018 году для борьбы с последствиями засухи. Уровень воды резко поднялся прошлой осенью во время смертельного шторма, что повлекло за собой значительное наводнение в центральной Греции.

С тех пор вода снова отступила из-за небольшого количества осадков и волн жары, поразивших страну с начала лета. Эксперты утверждают, что из-за отсутствия специальных заградительных сооружений в устье реки, впадающей в залив, пресноводная рыба была смыта паводками и погибла при контакте с морской водой.

Региональные власти зафрахтовали траулеры и землеройные машины для удаления мертвой рыбы из воды, чтобы отвезти ее на мусороперерабатывающий завод.

"Мы сотрудничаем со всеми, кто хочет помочь положить конец этому явлению как можно быстрее. Пока губернатор объявил чрезвычайное положение", – сообщила Анна Мария Пападимитриу, заместитель губернатора Фессалии.

Муниципалитет Волоса временно закрыл пляжи для посетителей. Местных жителей и туристов предупредили об опасности и запрете купания, отлова рыбы и употребления воды из залива и близлежащих рек.



Мэр Волоса Ахиллеас Беос обвиняет региональные власти в слишком медленных действиях. На пресс-конференции он сказал, что вонь невыносима, и предупредил, что гниение рыбы может стать причиной экологической катастрофы.

Торгово-промышленная палата города сообщила, что предприятия, расположенные вдоль набережной, особенно в сфере общественного питания, были вынуждены приостановить свою деятельность из-за отвратительного запаха гнилой рыбы.

Университеты Volos temporaryly revoked blue flag status from 6 beachs до природообеспеченных причин о том, чтобы лихорадка рыба в Pagasitikos Gulf. Этот предупреждающий мера является таким образом, чтобы защитить индейцев и maintain environmental… pic.twitter.com/Dk1N8YJGaV — Greek City Times (@greekcitytimes) August 27, 2024

Напомним, в реке Сейм в Сумской области обнаружили массовый мор рыбы. Причиной стало попадание в водоем большого количества органических веществ, что снизило уровень кислорода в воде.

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