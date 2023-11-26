Массовый налет БПЛА на Россию: появились сообщения о прилетах по военным объектам

Сообщают о взрывах на территории Кантемировской танковой дивизии и вблизи авиабазы Кубинка в Подмосковье.

Последствиями массированной атаки беспилотников по разным областям Российской Федерации в ночь на 26 ноября стали взрывы на военных объектах под Москвой.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники.

В частности, около 03:15 ночи раздался взрыв, вероятно, беспилотника на территории Кантемировской танковой дивизии, которая дислоцируется в Наро-Фоминске Московской области.

Сообщается, что дрон залетел в расположение 275-го самоходно-артиллерийского полка и врезался в пятиэтажное кирпичное здание казармы. После этого начался пожар.

Приблизительно в 3:30 взрывы раздавались вблизи авиабазы Кубинка, расположенной в непосредственной близости от Москвы, где базируются лучшие эскадрильи воздушно-космических сил России. "Бавовна", которую слышали жители Одинцовского округа Подмосковья была звуками работы российской ПВО. Однако не обошлось без эксцессов.

Снаряд из ЗРПК "Панцирь", охраняющий этот элитный район, попал по гражданскому дому в подсобном хозяйстве "Сад".

"Снаряд пробил стену и влетел на первый этаж двухэтажного жилого частного дома, после чего там начался пожар. Хозяева жилья – пожилая пара, ночевали в спальне на втором этаже и чудом не пострадали. Они самостоятельно потушили пламя”, — говорится в сообщении.

Напомним, власти РФ сообщили об 11 уничтоженных дронах над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей на ночь 26 ноября. В ГУР Минобороны подтвердили причастность к самой массовой атаке дронов на Россию.

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