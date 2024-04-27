"Мастер доносов" планирует разбогатеть: юноша рассказал, где его усилия больше оценят

Немецкий "мастер доносов" хочет эмигрировать в Швецию, чтобы продолжить выслеживать правонарушителей и стать миллионером.

Об этом пишет BILD.

18-летний Никлас Маттей за год написал 4227 жалоб на соседей и жителей других населенных пунктов. Его деятельность привлекает внимание тысяч людей, но далеко не все они являются его поклонниками. Есть и такие, которые недовольны тем, что юноша постоянно ищет жертву и пишет доносы на тех, кто неправильно паркует свои автомобили или нарушает другие правила поведения в общественных местах.

В течение года Никлас уже несколько раз подвергся нападениям, но пока обходилось без значительных травм. Кроме того, доносы в Германии не приносят юноше желаемых доходов.

В интервью журналистам "мастер доносов" рассказал, что хочет эмигрировать в Швецию. Никлас узнал, что в шведском городе Упсала его усилия смогут оценить в денежном эквиваленте – за каждое сообщение о неправильной парковке там платят по 100 крон (около 365 грн). А в Германии тысячи доносов никак не могут сделать его богатым.

"Я одним махом стал бы миллионером. Конечно, я поехал бы один. Мне просто нужны деньги на авиабилет и, возможно, на профессиональную фототехнику или служебный автомобиль", – поделился Никлас, добавив, что его не беспокоит суровый климат скандинавской страны.

Но осуществятся ли планы "мастера доносов" неизвестно, ведь пока он не готов тратить на переезд свои сбережения. Поэтому парень открыл сбор средств на свою мечту и надеется собрать 100 тысяч евро. За месяц ему удалось собрать всего 4000 евро, чего явно недостаточно для эмиграции в Швецию.

Напомним, "мастер доносов" из Баварии снова попал в больницу с "побоями", где его встречали как звезду.

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