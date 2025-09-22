Мать двоих детей сломала шею после зевка: врачи дали ей только 50% шансов на жизнь

Хейли Блэк в больнице / © Daily Mail

36-летняя Хейли Блэк из британского Милтон-Кинса пережила невероятную историю — она сломала шею после обычного зевок. Инцидент произошел еще в 2016 году, когда женщина, увидев, как ее новорожденная дочь Амелия зевает, инстинктивно сделала то же самое.

Об этом рассказывает Daily Mail.

"Я почувствовала, как через половину моего тела прошел электрический разряд, и я подпрыгнула от шока. Моя рука застряла в воздухе, и я почувствовала, что меня пронзили электрические разряды. Словно половина тела вздрогнула. Я сразу поняла, что произошло что-то ужасное", - вспоминает Хейли.

Ее муж вызвал скорую, и уже в больнице медики установили — по зеванию позвонки C6 и C7 сместились и повредили спинной мозг.

Хейли Блэк с семьей. / © Daily Mail

Пациентку срочно направили на операцию – дискэктомию с артродезом. Перед хирургическим вмешательством хирург сообщил родственникам, что шансы на выживание составляют всего 50/50, и даже если Хейли выживет, еще 50/50 — восстановятся ли у нее функции шеи и рук. Причина таких пессимистических прогнозов – низкий уровень кислорода у пациентки к моменту операции и серьезность повреждения нервных структур.

Операция прошла успешно: врачи смогли стабилизировать позвоночник, устранить угрозу жизни и восстановить основные нервные функции. Хейли очнулась после операции и постепенно начала восстанавливать движения.

Однако путь к выздоровлению оказался трудным и длительным. После хирургии ей пришлось заново учиться ходить; несколько месяцев она была прикована к инвалидной коляске. В процессе реабилитации Хейли столкнулась с хроническими болями - длительными разрядами боли, которые "зимаются" по позвоночнику и радуются в шею и голову. Медики диагностировали у нее также фибромиалгию, усилившую хронический болевой синдром и утомляемость.

Женщина также обращается к другим с призывом не игнорировать тревожные симптомы и защищать свои права в медицинской системе: "Меня никто не слушал в начале. Люди должны доверять своим инстинктам - вы знаете, когда с вашим телом что-то серьезно не так. И даже в самые темные времена следует быть благодарным за маленькие моменты жизни".

