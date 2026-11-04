Мать и дочь были убиты медведем во время прогулки: тела женщин искали несколько дней

Гризли / © Shutterstock

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В Канаде во время прогулки по лесу погибли мать и её дочь. На женщин, вероятно, напал медведь-гризли.

Об этом пишет dailymail.com.

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48-летняя Дженнифер Балкаррас была найдена мертвой в понедельник на тропе «Снука-Вест» в Белла-Кули; по данным Службы охраны природы Британской Колумбии (BCCOS), есть основания полагать, что она погибла в результате нападения медведя.

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Как сообщает газета Vancouver Sun, её 20-летнюю дочь Селу Рид нашли мёртвой во вторник после масштабных поисковых мероприятий, проведённых сотрудниками службы охраны природы и Королевской канадской конной полицией.

Родственники женщин рассказали, что мать и дочь жили недалеко от пешеходного маршрута и хорошо знали тропу «Снука-Вест». Семья забеспокоилась в воскресенье, поскольку женщины перестали выходить на связь. После этого они обратились в полицию.

В Канаде в настоящее время продолжаются мероприятия по отлову медведя-убийцы. Как только животное будет наконец поймано, Служба охраны природы Британской Колумбии заявила, что займется определением дальнейших действий.

Людей призвали держаться подальше от тропы «Снука Вест» и оставить поиски сотрудникам службы охраны природы.

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