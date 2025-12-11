Мать и сестра беременной закрутили роман с ее женихом: потом родственники убили женщину

Мать и отчима подозревают в убийстве беременной дочери / © Freepik

В США произошла ужасная семейная драма: мать и отчима подозревают в убийстве беременной дочери. К тому же оказалось, что мать и сестра женщины, которая умерла на 38-й неделе беременности, якобы имели роман с ее женихом.

Об этом пишет mirror.co.uk

Мать девушки 40-летняя Кортни Бартоломью и ее отчим 47-летний Брэдли Бартоломью из штата Мичиган, были обвинены в связи со смертью Ребекки Парк.

Утверждается, что пара заманила Ребекку в свой дом, а затем вывезла ее в лес. Прокуроры подозревают, что там они ранили Ребекку ножом, она упала на землю. Затем они якобы силой вырвали из ее тела нерожденного ребенка, что привело к смерти и матери, и младенца.

Судебные документы показали, что Кортни, мать Ребекки, и сестра Ребекки Кимберли Парк, 21 год, якобы имели роман с одним и тем же мужчиной. Этот мужчина, Ричард Фалор, который был женихом Ребекки и отцом ее ребенка.

После исчезновения Ребекки Кимберли якобы рассказала полицейскому, который расследовал в то время исчезновение Ребекки, что 24 ноября она имела романтические отношения с Фалором. На следующий день следователи обнаружили тело Ребекки.

Тем временем, во время допроса следователями, Кортни призналась, что она тоже имела роман с Фалором. Она якобы утверждала, что готовилась бросить мужа ради него, но передумала.

Сестра жертвы же заявила, что якобы к смерти причастен парень девушки. Впоследствии она изменила показания.

Кортни и Брэдли Бартоломью были обвинены в убийстве первой степени, убийстве при отягчающих обстоятельствах, пытках, заговоре с целью совершения пыток, нападении на беременную женщину, которое привело к выкидышу/мертворождению, и заговоре с целью совершения нападения на беременную женщину, которое привело к выкидышу/мертворождению. Каждое из этих обвинений может караться пожизненным заключением.

Кроме этих более серьезных обвинений, обоим также выдвинуты обвинения в незаконном лишении свободы и сокрытии трупа. Между тем Кимберли Парк обвиняют в фальсификации доказательств, лжи полицейскому и подаче ложного заявления.