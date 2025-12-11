- Дата публикации
Мать и сестра беременной закрутили роман с ее женихом: потом родственники убили женщину
В США произошла жуткая трагедия: мать и ее муж убили беременную дочь.
В США произошла ужасная семейная драма: мать и отчима подозревают в убийстве беременной дочери. К тому же оказалось, что мать и сестра женщины, которая умерла на 38-й неделе беременности, якобы имели роман с ее женихом.
Об этом пишет mirror.co.uk
Мать девушки 40-летняя Кортни Бартоломью и ее отчим 47-летний Брэдли Бартоломью из штата Мичиган, были обвинены в связи со смертью Ребекки Парк.
Утверждается, что пара заманила Ребекку в свой дом, а затем вывезла ее в лес. Прокуроры подозревают, что там они ранили Ребекку ножом, она упала на землю. Затем они якобы силой вырвали из ее тела нерожденного ребенка, что привело к смерти и матери, и младенца.
Судебные документы показали, что Кортни, мать Ребекки, и сестра Ребекки Кимберли Парк, 21 год, якобы имели роман с одним и тем же мужчиной. Этот мужчина, Ричард Фалор, который был женихом Ребекки и отцом ее ребенка.
После исчезновения Ребекки Кимберли якобы рассказала полицейскому, который расследовал в то время исчезновение Ребекки, что 24 ноября она имела романтические отношения с Фалором. На следующий день следователи обнаружили тело Ребекки.
Тем временем, во время допроса следователями, Кортни призналась, что она тоже имела роман с Фалором. Она якобы утверждала, что готовилась бросить мужа ради него, но передумала.
Сестра жертвы же заявила, что якобы к смерти причастен парень девушки. Впоследствии она изменила показания.
Кортни и Брэдли Бартоломью были обвинены в убийстве первой степени, убийстве при отягчающих обстоятельствах, пытках, заговоре с целью совершения пыток, нападении на беременную женщину, которое привело к выкидышу/мертворождению, и заговоре с целью совершения нападения на беременную женщину, которое привело к выкидышу/мертворождению. Каждое из этих обвинений может караться пожизненным заключением.
Кроме этих более серьезных обвинений, обоим также выдвинуты обвинения в незаконном лишении свободы и сокрытии трупа. Между тем Кимберли Парк обвиняют в фальсификации доказательств, лжи полицейскому и подаче ложного заявления.