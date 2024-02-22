Мать Навального начали шантажировать следователи: что требуют

В России матери оппозиционера Алексея Навального не отдают тело сына. Ее шантажируют силовики и пытаются запретить открыто хоронить погибшего в колонии политика.

Об этом пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на видео, обнародованное женщиной.

По ее словам, ей показали тело Навального, однако запретили его забирать. Кроме того, следователи СК города Салехард выдвигают условия относительно того, как и когда хоронить политика.

"Почти сутки я провела там (в Следственном комитете, — ред.) одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что им известна причина смерти. В них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела. А медицинское свидетельство о смерти подписывало. По закону они должны мне сразу отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Они шантажируют меня, ставят мне условия: где, когда и как должен быть похоронен Алексей", — рассказала мать политика.

Она также добавила, что "следователям поступают приказы из Кремля или центрального аппарата СК", которые говорят, что оппозиционера нужно похоронить тайно, без прощания.

"Они хотят перевезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласен. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним попрощаться. Я записываю этот ролик, потому что они мне стали угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-нибудь сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто сказал мне: время работает не на вас, труп разлагается", — подчеркнула женщина.

Напомним, что в России Лавров обвинил в убийстве Навального Германию.

Читайте также: