Мать обвинила медиков, что во время родов они оторвали голову ее младенцу: шокирующие подробности

В Бразилии родители обвинили медиков в том, что во время родов они оторвали голову их младенцу, а чтобы никто этого не заметил — пришили обратно.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мать ребенка Раниеэли Коэльо Сантос и отец Виктор да Силва подали в суд после ужасного инцидента, произошедшего 1 мая в больнице Hospital das Clinicas в Белу-Оризонте, Бразилия.

Они утверждают, что новорожденная девочка Эмануэль была жива во время родов, но медики якобы оторвали голову ее ребенку. Раниели утверждает, что когда ей вернули младенца, то шея ребенок был зашит.

Родители обвинили медиков в убийстве младенца. / Фото: dailystar.co.uk

"Я проснулась, она сказала: "Ты проснулась, мама? Давай попрощаемся с твоей дочерью". Потом они принесли ее одетую, упакованную. Но моя мама расстегнула одежду ребенка, хотя они пытались помешать ему расстегнуть одежду, и тогда мы увидели, что ее шея была зашита, полна следов", — вспоминает женщина.

Рониелли была на седьмом месяце беременности, когда у нее начались роды. У ребенка была диагностирована проблема с легкими, что означало, что он мог не выжить, но родители настаивают на том, что его сердце билось еще до того, как ему оторвали голову.

Отец младенца присутствовал на родах, однако его вывели охранники из палаты, когда начались проблемы.

В больнице предложили родителям заплатить за похороны младенца, однако родители отказались. Они обратились в полицию и требуют наказать медиков, чтобы другие родители с подобным не сталкивались.

Напомним, в Польше в забитой канализации обнаружили труп младенца.

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