Мать пленного оккупанта набросилась с критикой на Путина и Шойгу: "Они сидят, им тепло!"

Женщина рассказала, что украинские военные относятся к пленным захватчикам лучше российского командования, а также усомнилась в существовании "украинских нацистов".

Жительница Петрозаводска Ирина Чистякова заявила, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу ничего не делают для возвращения солдат из украинского плена.

Об этом женщина сказала на брифинге "Совета матерей и жен военнослужащих".

Чистякова несколько месяцев искала своего сына Кирилла, который попал в плен, воюя против Украины. По словам женщины, российское Минобороны в поисках ей никоим образом не помогало.

"Я все сделала сама: нашла, доказала (что он жив – ред.). Потому что это мой сын, и он мне нужен. Он не нужен Путину, он не нужен Шойгу. Они сидят, им тепло! Они ведь не в окопах и не в тюрьме 8 месяцев в Украине! У нацистов, как они говорят. Вопрос – почему у нацистов наши пленные получаются нормальные? Возможно, вы нам что-то не договариваете и там совсем не нацисты?" – произнесла в речи мать российского пленного.

Она добавила, что украинские власти фактически сохранили жизнь ее сыну. Еще в начале войны Чистяковой звонили из СБУ и предлагали помощь в поиске Кирилла. Женщина призналась, что отказалась от помощи, потому что боялась репрессий в РФ.

"Мы скот, что ли? Мы рожали своих детей не для того, чтобы кто-то решал свои проблемы! Вы не злите нас, матерей. Вы верните нам наших детей", – заявила Чистякова, обращаясь к руководству своего государства.

Заметим, ранее издание "Важные истории" писало о сыне Чистяковой. Сообщалось, что парня призвали на срочную службу в октябре 2021 года и отправили в воинскую часть в Луге. В конце декабря командование ввело Кирилла в заблуждение и вынудило подписать контракт. В феврале Кирилл оказался на войне против Украины, а месяц спустя пропал без вести. Мама бойца самостоятельно отправилась на его поиски – сначала в оккупированный Донецк, а затем в Ростов-на-Дону, однако не смогла отыскать сына. Лишь несколько дней назад женщина получила данные, что Кирилл находится в плену.

Напомним, в России группа матерей мобилизованных и солдат-срочников написали открытое письмо с требованием к власти вывести российские войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.

Заметим, что матерей и жен мобилизованных из Сахалина россиян отправят на оккупированный Донбасс, чтобы те "следили за уровнем обеспеченности" оккупационной армии. Все организовано за счет путинской партии "Единая Россия".

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