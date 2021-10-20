Мать погибшей 22-летней инстаблогерши Пейдж Райс вспомнила ее недавние размышления о смерти

Девушка погибла в ДТП, когда в автомобиль ее парня в тоннеле врезалось такси.

Популярная британская блогерша Пейдж Райс трагически погибла в ДТП в то время, когда ехала со своим парнем в Ливерпуль. Когда влюбленные вместе ехали по туннелю Куинсуей, они попали в страшную аварию, столкнувшись с такси. Девушка погибла на месте аварии, за жизнь ее 23-летнего парня до сих пор борются врачи.

Как сообщает издание Birmingham Live, за несколько недель до аварии Пейдж в разговоре со своей мамой Клэр Райс говорила на тему смерти.

"Недавно мы с Пейдж разговаривали о смерти, и она сказала, что, если она умрет, я должна помнить, что она жила полной жизнью. И это так и есть ", — сказала мать блогерши журналистам.

На Instagram Пейдж было подписано около 19 000 человек. Когда стало известно о ее смерти, комментарии к ее фото сразу заполнили сообщения со словами поддержки. По словам мамы девушки, это немного помогает ей пережить горе.

"Она действительно была красивой девушкой, с наибольшей улыбкой, [заразным] смехом и золотым сердцем... Она прожила жизнь на полную. У нее были большие мечты, и Пейдж всегда делала все возможное, ее стремление к успеху вдохновляло", — говорится в опубликованном посте матери Пейдж.

Напомним, известную киевскую блогера Алевтину Черкашину суд оштрафовал на 250 000 гривен из-за проваленной рекламу в Instagram.

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