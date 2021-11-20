Мать продала 27-летнему мужчине свою 13-летнюю дочь и заставила ее выйти замуж: на свадьбу ворвалась полиция

В США задержали мать девочки и 27-летнего мужчину.

В штате Индиана в США мать обвиняют в том, что она продала 27-летнему мужчине свою 13-летнюю дочь и заставила ребенка выйти за него замуж.

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Об этом сообщает АВС News.

27-летний мужчина и мать девочки уже задержаны. Это произошло после того, как в полицию города Форт Уэйн позвонила подруга 13-летней девочки и заявила о том, что девушку заставляют выйти замуж за взрослого мужчину. Офицеры полиции сразу прибыли в дом, где с родителями проживала 13-летняя девочка. Там они увидели вечеринку по случаю женитьбы 13-летней девочки и 27-летнего мужчины.

Взрослые отрицали, что это свадьба, а убеждали, что это только помолвка. Однако в разговоре с копами 13-летняя девочка рассказала, что семь дней назад родители подписали документы о том, что они выдают ее замуж. За это мужчина подарил ей золотой браслет, бусы и 2000 долларов, которые она передала своим родителям. После этого девочку переселили в дом мужчины, где он добивался ее. Ребенок рассказал, что когда взрослый к нему прикоснулся, он закричал. Тогда мужчина процитировал ей Библию и сказал, что он будет делать с ней все, что захочет. Родители же девочки заявили несовершеннолетней, что она должна заниматься сексом с мужем, потому что они женаты.

Мать девушки это возразила и заявила, что жить со взрослым мужчиной ее дочь должна была только после того, как ей исполнится 18 лет. Отец девушки убеждает, что он не брал денег от 27-летнего мужчины. Ему полиция не сообщила обвинение.

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