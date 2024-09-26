Мать пятерых детей умерла после популярной косметической процедуры: что произошло

В Британии говорят, что подобная процедура очень часто рекламируется в соцсетях.

В Британии умерла 33-летняя мать пятерых детей. Произошло после того, как она сделала популярную косметическую процедуру – жидкую подтяжку ягодиц.

Об этом пишет The Mirror.

33-летняя Элис Делси Прит Уэбб, косметолог, скончалась в понедельник после процедуры, которую делали знаменитости. В отличие от хирургической операции жидкая подтяжка ягодиц предполагает введение гиалуроновой кислоты и дермальных наполнителей в заднюю часть тела.

Подобные процедуры стоят в Британии 2500 фунтов стерлингов (более 137 тыс. грн), их продолжительность 1 час. По информации журналистов, вмешательство проводил неквалифицированный врач без медицинского образования. Детективы полиции Глостершира расследуют внезапную смерть матери и уже арестовали двух человек.

Элис, которая имела собственный бизнес в сфере красоты на западе Британии, оставила своего мужа Дэйна и их пятерых детей: 15-летнюю Делси, 13-летнюю Прит, 12-летнюю Грейси, 10-летнюю Найли и семилетнюю Клари. Молодой маме сделали нехирургическую BBL – процедуру, которая часто упоминается в социальных сетях как "безрисковая" и "дешевая" альтернатива хирургическому вмешательству.

Она стала первой британкой, скончавшейся после этой процедуры. Но Эштон Коллинз из Save Face, главного государственного реестра медицинских эстетических процедур в Великобритании, уже давно предупреждает, что редкие BBL не менее опасны.

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