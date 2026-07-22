Мать разрешила мужу изнасиловать 11-летнюю дочь: девочка забеременела и родила без помощи врачей

Чери и Дастин, признанные виновными в насилии над ребенком

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В США женщина может получить пожизненное лишение свободы за то, что позволила своему партнеру изнасиловать 11-летнюю дочь. После изнасилования девочка родила.

Об этом пишет dailymail.com.

34-летняя Чери Уокер знала, что её муж, Дастин Уокер, подвергал насилию её 11-летнюю дочь в их доме в Мускоги, но не защитила её, заявили прокуроры.

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В августе прошлого года 11-летняя девочка родила доношенного ребенка в доме супругов. Как было сообщено в суде, она никогда не получала никакой дородовой помощи или медицинской поддержки во время родов.

Девушка обратилась в местную больницу вскоре после рождения ребенка от своего отчима. Именно тогда полиция арестовала Шери и 35-летнего Дастина Уокера и предъявила им обвинение в небрежном отношении к ребенку.

Анализ ДНК впоследствии показал, что Дастин с «99-процентной уверенностью» является отцом ребенка.

В минувшую пятницу Чери Уокер была признана виновной по шести пунктам обвинения в небрежном отношении к ребенку и по одному пункту обвинения в содействии сексуальному насилию над ребенком.

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Приговор был вынесен после четырёх дней дачи показаний со стороны полиции, спасателей, медицинских работников, сотрудников Департамента социальных служб, прихожан церкви и других членов семьи.

Расследование показало, что Дастин Уокер неоднократно насиловал ребёнка, что привело к беременности.

Было установлено, что взрослые, проживавшие в этом доме, в частности её мать, отчим и бабушка по материнской линии Мишель Джастус, не обеспечили ребёнку элементарного ухода, присмотра и медицинской помощи.

Как сообщается, она не обращалась к врачу более года. Девочку забрали из школы во время беременности, что не оставило учителям и медикам практически никаких возможностей вмешаться.

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Однако и Чери Уокер, и Джастус отрицали, что знали о беременности.

Ранее Джастус заявила: «Я просто хочу, чтобы люди знали: мы не знали, что это происходит. Никто из нас. Они сделали из моей дочери и зятя монстров. Они такими не являются. Они любят этих детей. Они их любят».

Бабушке предъявлено обвинение в небрежном отношении к детям, и её судебное заседание должно состояться в четверг. Ранее она обвинила местного 12-летнего мальчика в изнасиловании девочки.

В прошлом месяце Дастин Уокер был приговорен к 42 годам лишения свободы и пожизненному заключению за жестокое обращение с ребенком и халатное отношение к нему.

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У Чери и Дастина было ещё пятеро общих детей в возрасте двух, четырёх, шести, семи и девяти лет.

По словам прокуроров, детей забрали из дома в прошлом году после того, как следователи установили, что они жили в «ужасных условиях».

Оказалось, что дети жили среди собачьих экскрементов и были голые.

«Очень больно осознавать, что девочка в возрасте 10 и 11 лет вступала в половые отношения со своим отчимом, что она забеременела, но никто не отвёл её к врачу, и она родила дома», — сказала помощница окружного прокурора Джанет Хатсон после ареста пары в августе 2025 года.

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