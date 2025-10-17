ТСН в социальных сетях

Мир
701
1 мин

Мать с дочерью умерли после того, как поели торт от родственника

В Бразилии мать и дочь скончались, попробовав торт от родственника.

Вера Хмельницкая
Торт оказался ядовитым

Торт оказался ядовитым / © Pixabay

В городе Сан-Паулу мужчину обвинили в отравлении родственниц праздничным тортом.

Об этом сообщает издание Metro.

Известно, что 52-летняя Ана Мария де Хесус получила торт от мужа ее племянницы Патриции Леонардо. Она попробовала угощение и впоследствии ей стало плохо. Женщина сообщила об этом 21-летней дочери Ларисе де Хесус Кастильо, и та отвезла ее в больницу.

Оставив мать под наблюдением врачей, Лариса вернулась домой и тоже съела кусок торта. Через некоторое время девушка и ее мать скончались. Экспертиза выявила пестициды в их организмах.

Полицейские считают, что Леонардо мог расправиться с женщиной и девушкой из-за долгов.

Напомним, отец с дочерью скончались после ужина в Таиланде. Семья получила в подарок дикие грибы, оказавшиеся смертельно ядовитыми.

701
