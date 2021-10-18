Мать с годовалым ребенком на руках упала в открытый люк: шокирующее видео

Мать с годовалым ребенком на руках упала в открытый люк: шокирующее видео

Людей публикуют видео инцидента, чтобы предупредить других об опасности.

В индийском городе Фаридабаб мать с годовалым ребенком на руках провалилась в открытый канализационный люк. Перехожие, которые стали свидетелями, сразу бросились помогать им выбраться из канализации.

Об этом пишет Metro.

Люк был полностью открыт, но перед ним поставили табличку с предупреждением. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина, вероятно, разговаривала по телефону в одной руке и держала ребенка в другой. Поэтому, предполагают, не увидела опасность, поскользнулась и упала в яму.

К счастью, и мать, и ребенок выжили и не пострадали. Выбраться из канализации им помог юноша.

Видео стало вирусным в Индии, и люди поделились ним, чтобы предупредить других об опасности.

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