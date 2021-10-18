Мать с годовалым ребенком на руках упала в открытый люк: шокирующее видео

Людей публикуют видео инцидента, чтобы предупредить других об опасности.
В индийском городе Фаридабаб мать с годовалым ребенком на руках провалилась в открытый канализационный люк. Перехожие, которые стали свидетелями, сразу бросились помогать им выбраться из канализации.
Об этом пишет Metro.
Люк был полностью открыт, но перед ним поставили табличку с предупреждением. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина, вероятно, разговаривала по телефону в одной руке и держала ребенка в другой. Поэтому, предполагают, не увидела опасность, поскользнулась и упала в яму.
К счастью, и мать, и ребенок выжили и не пострадали. Выбраться из канализации им помог юноша.
Видео стало вирусным в Индии, и люди поделились ним, чтобы предупредить других об опасности.
Напомним, женщина в Техасе (США) три недели блуждала в трубах канализации без одежды. Американку нашли и спасли. Женщина была голой и очень грязной.
Читайте также:
- На столичной Пейзажной аллее ребенок упал в люк: кто за это ответственен и что делать в таких случаях
- 40 минут умоляла о помощи: во Львове во время выгула собаки 34-летняя женщина провалилась в канализацию
- Синяки, царапины и набухшие глаза: в центре Ужгорода ребенок упал в открытый люк