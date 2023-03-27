"Мать схватила участкового и начала его избивать": на Ставрополье родители не разрешили мобилизовать своего сына

Россиянин скрывался от мобилизации у родителей, пока за ним не пришел участковый с двумя сотрудниками военкомата.

В России, в Ставропольском крае, родители защитили сына от мобилизации, когда за ним пришли из военкомата. Пока мать и отец боролись с участковым, призывник просто скрылся из дома.

Об этом пишет канал Baza.

24-летнего Дмитрия призвали на войну в Украине еще в сентябре 2022-го. В то время он скрылся у родителей в станице Урухска.

Когда же за уклонистом пришли из военкомата, родители попытались воспрепятствовать действиям военных.

"На пороге дома развернулся свой театр боевых действий: мать Дмитрия схватила участкового и начала бить его ладонью, а сам страж тем временем скручивал ее мужа и надевал на него наручники. Лишь потом они обнаружили, что призывник умело воспользовался ситуацией, и под шумок убежал в неизвестном направлении", — отметил источник.

Теперь уклониста снова придется искать. А вот его родителям угрожают проблемы: участковый диагностировал травму шеи, так что для семьи эта битва за сына может вылиться в уголовное дело.

Напомним, украинские эксперты считают, пока Россия на поле боя продолжает брать количеством, это отличная возможность для Украины брать именно качеством. ВСУ необходимо уничтожить как можно больше живой силы и техники противника, заставить его перейти к обороне и только после этого переходить к наступательным действиям, считают, в частности, украинские военные.

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