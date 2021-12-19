Мать спрятала троих детей, чтобы не отдавать их в приемные семьи: чиновники обещали вернуться

Мать спрятала троих детей, чтобы не отдавать их в приемные семьи: чиновники обещали вернуться

Женщина в свое время не заботилась о детях, а когда исправилась, оказалось уже поздно.

В Польше в Нижней Силезии женщина спрятала 3 детей, чтобы не отдавать в приемные семьи. Чиновники с правоохранителями пришли изымать малышей, но не нашли их, поэтому обещали вернуться и выполнить решение суда.

Об этом сообщает издание InPoland.

Наталья – мама троих детей 7, 5 и 3 лет, проживает в городе Новогродзец. В июле этого года суд принял решение передать двоих ее детей под опеку чужих семей из-за того, что женщина не смогла обеспечить им надлежащие условия проживания.

"Во-первых, очень большая гигиеническая и эстетическая запущенность. Но речь идет не об обычном беспорядке, у детей не было условий для сна, отдыха и игр", — рассказывает Ивона Тур, руководитель городского центра соцзащиты.

В сентябре многодетной матери сообщили, что она должна отвезти детей в одиночку в окружной центр помощи семьям, но женщина не послушалась и просто спрятала детей. Поэтому, когда чиновники со стражами порядка пришли к ней домой — детей они не нашли. Пообещали вернуться и забрать, даже если придется это сделать от рождественского стола.

"Им есть во что одеться, где спать, у них есть тепло в доме и что есть. Возможно, мы живем не в роскоши, но нам этого достаточно… Дети счастливы в доме, где их любят" — пояснила Наталья в программе Wydarzeniom на polsatnews .pl. и заявила, что не отдаст своих детей, несмотря ни на что.

В городском же центре соцзащиты говорят, что положение женщины улучшилось, но уже поздно – процесс изъятия детей уже запущен.

"Машина сдвинулась с места, и ее нельзя остановить. Решение является резолюцией и должно быть исполнено", — говорит Ивона Тур.

По ее словам, у Наталии есть шанс оставить детей, но сначала, по решению суда, их должны забрать.

Напомним, что в Хмельницком суд вынес приговор женщине, которая пыталась продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь. Она получила 6 лет заключения.

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