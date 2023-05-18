Мать истекла кровью, а ребенок умер в стиральной машине: подробности трагедии в Польше

Полиция расследует, что произошло в этот трагический день и сообщила первые подробности.
В Польше в городе Гданьск произошла трагедия — в квартире нашли мертвыми роженицу и младенца. Оказалось, что женщина умерла из-за кровотечения после родов, а ребенок от травмы головы.
Об этом пишет onet.pl.
Мать и новорожденного мальчика нашли мертвыми в квартире. Тело младенца было в стиральной машине. Правоохранители начали расследовать трагедию и уже известные первые данные.
В частности, было назначено вскрытие, которое показало, что 22-летняя девушка умерла из-за обескровливания после родов. Причина смерти ребенка также теперь известна.
"В случае новорожденного мальчика причиной стали обширные травмы головы", — сообщила пресс-секретарь Воеводской прокуратуры в Гданьске Гражина Вавринюк.
Она добавила, что следователи выясняют, имело ли место детоубийство. Также полиция устанавливает, были ли на момент трагедии в квартире другие люди. Родные 22-летней роженицы рассказали, что девушка скрывала от них беременность.
Напомним, 16 мая в Гданьске нашли мёртвыми мать и младенца. Тело ребенка было в стиральной машине.
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