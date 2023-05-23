Мать тринадцати детей: Путин наградил званием жену Рамзана Кадырова

Во время вручения награды прозвучало заявление, что Медни – мать тринадцати детей.

Во вторник, 23 мая, российский диктатор Владимир Путин раздавал в Кремле государственные награды. Так, одна из них перепала жене скандального руководителя Чечни Рамзана Кадырова – Медни Кадыровой. Она удостоена званиям "Мать-героиня".

Видео из резиденции Путина распространяется в социальных сетях.

Во время вручения награды прозвучало заявление, что Медни – мать тринадцати детей.

На видео видно, как российский диктатор подарил супруге Кадырова букет цветов и передал награду. После вручения Путин и Медни провели краткий разговор.

Также, по информации пропагандистов, Путин вручил награды убийцам украинцев — участникам "СВО".

Путин наградил званием жену Рамзана Кадырова. ФОТО: сундуки с видео

Напомним, Кадыров отправил в Украину полк "смертников" во главе с борцом с гомосексуализмом Тушаевым.

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