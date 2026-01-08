Мать троих детей погибла от пуль агента миграционной службы: США охватили протесты

Напряжение в Миннеаполисе растет из-за смертельного огнестрельного ранения женщины агентом ICE Фото иллюстративное / © Unsplash

Реклама

В США углубилось противостояние между властями штата Миннесота и федеральными чиновниками из-за убийства агентом иммиграционной службы 37-летней матери троих детей. Это вызвало осуждение со стороны местных властей и спровоцировал массовые протесты в штате и за его пределами. В более чем 10 городах США начались протесты.

Об этом сообщает Reuters.

Власти штата и федеральные структуры предоставили кардинально разные версии стрельбы, во время которой неустановленный агент Службы таможенного и иммиграционного контроля США (ICE) застрелил гражданку США Рене Николь Гуд в жилом квартале.

Реклама

Конфликт вокруг расследования

Бюро уголовного розыска Миннесоты (BCA) заявило, что сначала они договорились с ФБР о совместном расследовании, но федеральное агентство «изменило курс» и взяло полный контроль над делом. Это означает, что следователи штата не будут иметь доступа к доказательствам на месте происшествия, материалов дела или протоколов допросов.

«Как следствие, BCA было вынуждено неохотно выйти из расследования», — заявил руководитель бюро Дрю Эванс.

Генеральный прокурор штата Кит Эллисон назвал решение ФБР «глубоко тревожным» и заявил, что власти штата могут проводить собственное расследование независимо от федералов. Он добавил, что уже виденные им доказательства указывают на возможность предъявления обвинений на уровне штата.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз во время пресс-конференции заявил, что любое федеральное расследование без участия штата, вероятно, будет воспринято как попытка «отбелить» дело.

Реклама

Версии событий и видео очевидцев

Министерство внутренней безопасности (DHS), в частности секретарь Кристи Ноем, назвало действия агента самообороной, обвинив женщину в попытке протаранить агентов на автомобиле, который они классифицировали как «внутренний терроризм». Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал это утверждение «чепухой», ссылаясь на видео очевидцев, противоречащих официальной версии.

На видео зафиксировано, как двое офицеров в масках подошли к автомобилю Рене Гуд, стоящему посреди улицы.

Когда один из офицеров приказал женщине выйти и схватился за ручку двери, машина резко сдала назад, а затем начала движение вперед, поворачивая направо, пытаясь покинуть место происшествия.

Стоявший впереди третий офицер выхватил оружие и трижды выстрелил, отпрыгивая в сторону. Последние выстрелы были произведены через водительское окно.

Реклама

«Несмотря на заявления Дональда Трампа в соцсетях о том, что женщина „переехала офицера“, на видео не видно физического контакта, а агент остался на ногах», — говорится в сообщении Reuters.

Город на границе

Из-за убийства женщины тысячи человек вышли на улицы. Утром 8 января сотни демонстрантов собрались возле здания федерального суда, скандируя «Позор» и «Убийцы» в адрес вооруженных федеральных агентов, применивших слезоточивый газ и перечные шары.

Губернатор Уолз привел Национальную гвардию штата в состояние боевой готовности, а школы Миннеаполиса закрыли в четверг и пятницу из соображений безопасности.

Что известно об убитой Рене Николь Гуд

У погибшей остались 15-летняя дочь и двое сыновей (12 и 6 лет). Рене была выпускницей Университета Олд Доминион (Вирджиния), где в 2020 году получила степень по английской филологии и получала награды за поэзию.

Реклама

Мать погибшей в интервью сообщила, что ее дочь была «чрезвычайно участливым человеком», не склонным к конфликтам с правоохранителями.

Известно, что операция ICE в Миннесоте является частью общенациональной кампании Трампа против мигрантов, которая в этом регионе также связана с расследованием против некоммерческих сомалийских организаций.

Ранее речь шла о том, что в США оказалась под арестом вопреки закону украинка. Женщина имела легальный статус, подала на продление, не нарушала закон, но все равно оказалась под стражей.