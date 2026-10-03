Мать убила дочь после того, как проиграла суд за опеку: шокирующая история

В Хьюстоне произошла трагедия на фоне конфликта между родителями по поводу опеки над ребенком

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В Хьюстоне произошла трагедия на фоне конфликта между родителями по поводу опеки над четырехлетней Вивианой. 29 сентября Сибелла Савелла застрелила дочь, а сама скончалась в больнице спустя два дня.

Как сообщает boredpanda, трагедия произошла лишь спустя несколько часов после решения суда, по которому Сибелла потеряла основные права на уход за ребенком.

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Что произошло с ребенком

Полиция и пожарная служба Хьюстона приехали в дом Сибеллы около 17:45 после получения сигнала бедствия.

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Вивиан обнаружили с по меньшей мере одним огнестрельным ранением. Ребенка объявили мертвым на месте.

У матери также было пулевое ранение, однако к моменту прибытия экстренных служб у нее был пульс. Сибеллу доставили в больницу, где она оставалась до вечера четверга, после чего скончалась.

В Хьюстоне произошла трагедия на фоне конфликта между родителями по поводу опеки над ребенком

Какое решение принял суд

Сибелла и ее бывший муж Аарон были замужем с 2020 до 2024 года. Они долгое время спорили по поводу опеки над дочерью.

Во вторник утром Сибелли сообщили, что встречаться с Вивианом она может только под наблюдением Guardians of Home. Эта организация обеспечивает контролируемые свидания и передачу детей в семьях, где возникли серьезные конфликты по поводу опеки, домашнего насилия или проблемы с употреблением психоактивных веществ.

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Кроме того, женщине запретили разговаривать с дочерью на ее родном языке — португальском. Она также не имела права принимать решение об обучении Вивиан, ее врачей и лечении психического здоровья.

Отдельно суд запретил Сибелле посещать школьные мероприятия дочери, включая обеды, спектакли и экскурсии.

Сообщается, что в тот же вечер Вивиан должна была вернуться домой к отцу.

Что говорил отец девочки

Аарон назвал дочь ребенком, которого «любили безгранично». Он также сказал, что нет слов, чтобы описать то, что было «забрано» у него и его семьи.

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Адвокаты мужчины в пресс-релизе заявили, что он делал все предусмотренное законом для защиты дочери: доверял суду, выполнял его решение и ждал завершения процесса. По их словам, этого оказалось недостаточно.

«Мы просим общественность помнить, что повсюду есть родители, которые тихо, терпеливо и в рамках закона борются за защиту своих детей. Их истории редко рассказывают, хотя это должно было быть так», — добавили адвокаты.

Они также поблагодарили всех, кто поддержал семью, и попросили о конфиденциальности в это сложное время.

В Хьюстоне произошла трагедия на фоне конфликта между родителями по поводу опеки над ребенком

Что пишут о деле в соцсетях

Трагедия вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Часть комментаторов считает, что решение суда по поводу опеки было правильным. Другие пользователи использовали эту историю для дискуссий о конфликтах между мужчинами и женщинами.

В то же время в соцсети X появились и другие утверждения по делу. Один из пользователей заявил, что просмотрел судебные материалы и считает, что Сибеллу нельзя было назвать опасной или агрессивной матерью.

По его словам, дело касалось, в частности, его неуважения к отцу ребенка, возможному вмешательству в его отношения с дочерью и опасениям, что Сибелла как бразильская иммигрантка могла убежать.

Этот же пользователь утверждал, что Аарон был партнером престижной юридической фирмы в Хьюстоне и хорошо понимал, каковы последствия таких обвинений в семейном суде. Он обвинил мужчину в том, что тот якобы использовал эти обстоятельства, чтобы добиться лишения Сибеллы материнских прав.

Другой пользователь X, заявивший, что лично знает Аарона, также высказал к нему негативное мнение. По его словам, мужчина якобы является влиятельным и конфликтным человеком, который готов истощать других.

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