Мать убила маленькую дочь-спортсменку, а затем покончила с собой

Тавния Макгихан и ее дочь Адди

В гостиничном номере Лас-Вегаса обнаружили тела Тавнии Макгихан и ее маленькой дочери Адди с огнестрельными ранениями. Полиция установила, что женщина убила ребенка перед тем, как покончить с собой. Событие произошло именно тогда, когда девочка должна была выступать на престижных соревнованиях.

Об этом пишет Mirror.

Тревогу забили после того, как Тавния вместе с дочерью Адди не прибыли на соревнования по чирлидингу на выходных — тогда в Лас-Вегасе начали их разыскивать. Впоследствии правоохранители обнаружили обоих мертвыми в номере отеля Rio Hotel and Casino. В помещении также нашли записку.

Семье поступают многочисленные слова поддержки, в частности от организации Utah Xtreme Cheer, где выступала Адди. Для помощи близким также организовали сбор средств на платформе GoFundMe.

Комментируя трагедию, лейтенант Роберт Прайс из Департамента столичной полиции Лас-Вегаса заявил: «Это печальный и трагический инцидент, и наши сердца с семьей». Он добавил, что мотив убийства «до сих пор устанавливается в рамках расследования».

Маму с дочкой нашли застреленными — детали

По информации полиции, 15 февраля около 10:50 поступила просьба проверить состояние женщины и ребенка. Патрульные вместе с работниками безопасности пытались связаться с ними — стучали в дверь и звонили в номер, но ответа не получили. Тогда не было оснований считать, что маме с дочкой что-то угрожает, поэтому проверку прекратили.

Позже охрана отеля получила дополнительные обращения и примерно в 14:27 зашла в номер. Тавнию и Адди обнаружили без признаков жизни, после чего вызвали экстренные службы.

Правоохранители отметили, что у обоих были огнестрельные ранения и они были объявлены мертвыми на месте. В заявлении также сказано: «На основании предварительных доказательств детективы установили, что мать застрелила дочь, а затем застрелилась сама».

В Facebook организация Utah Xtreme Cheer написала: «С самыми тяжелыми сердцами мы делимся опустошительной новостью, что наша милая спортсменка Адди умерла. Мы полностью разбиты. Никакие слова не могут передать эту ситуацию. Ее безгранично любили, и она всегда останется частью семьи UXC. Пожалуйста, поддержите ее семью мыслями и молитвами и продолжайте посылать им любовь, пока они переживают эту невероятную потерю».

Люди, связанные с организацией в Солт-Лейк-Сити, также выражают поддержку родным, которые, по их словам, переживают «необъятную» боль. Собранные через GoFundMe средства планируют направить на погребение Тавнии и Адди.

Напомним, на Львовщине 42-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил своих сына с дочерью в возрасте 13 и 15 лет, после чего совершил самоубийство.

Жена погибшего, который убил детей и себя, уже вернулась из-за границы. Полиция проводит ее допрос, а также опрашивает родственников и знакомых семьи. Известно, что ружье, из которого стрелял мужчина, было официально зарегистрировано.

В школе сообщили, что семья характеризовалась положительно и ранее не состояла на учете социальных служб.