Мать убила своих троих детей: она сделала жуткое заявление

Линдси Кленси предстала перед судом по обвинению в убийстве детей / © Daily Mail

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В США проходит суд над женщиной, которую обвиняют в убийстве трёх детей. Адвокаты отмечают, что в момент совершения преступления подсудимая страдала психическим заболеванием.

Об этом пишет dailymail.com.

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В США женщина убила троих детей

В январе 2023 года Америку потрясла ужасная трагедия: бывшая медсестра родильного отделения задушила своих троих детей — пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана. Затем женщина пыталась покончить с собой, однако её спасли.

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36-летняя женщина, которой предъявлены обвинения по трем пунктам в умышленном убийстве первой степени, теперь пытается доказать, что именно её недиагностированное заболевание привело к убийствам.

На защиту женщины встал её бывший муж Патрик, который и обнаружил своих детей мёртвыми.

Кроме того, мужчина нашёл свою жену. Она лежала в саду после того, как выпрыгнула из окна второго этажа, с «глубокими порезами на запястьях и красной полосой на шее».

Мужчина вызвал службы экстренной помощи. Женщина осталась парализованной и прикованной к инвалидному креслу.

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Мужчина рассказал суду, что его жена примерно через неделю после трагедии сказала ему, что «слышала мужской голос», который приказывал ей убить детей.

Защита просит оправдать эту женщину

Адвокаты подсудимой не отрицают, что она убила детей. Но они утверждают, что её не следует привлекать к уголовной ответственности, поскольку она была психически больна и считала, что слышала голоса, приказывавшие ей убить себя и детей.

Защита утверждает, что она страдала биполярным расстройством и послеродовым психозом — редким состоянием, возникающим после беременности, которое может изменить восприятие реальности женщиной.

Судебно-медицинский психиатр диагностировал у подсудимой эти состояния после совершения убийств.

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Линдси Кленси (так зовут подсудимую — прим. ред.) и её бывший муж также подали иск против её бывших медицинских работников за врачебную халатность.

Доказательства, представленные в суде в последние недели, подтвердили утверждение о том, что матери не оказывали надлежащей помощи, когда она пыталась обратиться за ней.

Эти доказательства также подтвердили аргумент защиты о том, что медицинская бригада Кленси не выполнила свою обязанность заботиться о ней.

Менее чем за два месяца до ужасного инцидента она написала одному из своих опекунов, что у неё «навязчивые мысли, которых у неё никогда раньше не было», «чувствует себя совершенно безнадёжной» и боится стать зависимой от некоторых лекарств.

Эта женщина была любящей матерью

Подсудимую характеризуют как «очень любящую мать, которая заботилась о своих детях», но также отмечают, что она находилась в «тяжелом психическом состоянии», чувствуя себя «уставшей и тревожной»

На суде, когда описывали травмы, приведшие к смерти детей, женщина кричала и плакала.

В настоящее время рассмотрение дела продолжается.

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