Мать убила троих детей и выпрыгнула из окна: в суде раскрыли новые детали

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Судебный процесс по делу о громком убийстве троих детей в Массачусетсе раскрывает новые детали состояния подсудимой, после трагедии оставившей записку со словами ужаса.

Об этом пишет Lad Bible .

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Дело Линдси Клэнси: что известно о судебном процессе и состоянии женщины

В Массачусетсе уже третью неделю судят 35-летнюю Линдси Клэнси, которая в январе 2023 года убила троих своих детей — 5-летнюю Кору, 3-летнего Доусона и 8-месячного Каллана. Адвокаты не отрицают этого, но настаивают, что женщина не должна нести наказание, поскольку была серьезно больна психически.

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Психиатр Седжал Шах, осматривавший Кленси в бостонской больнице через неделю после трагедии, рассказал, что она была спокойной, охотно шла на контакт и вела себя честно. По словам врача, ее мышление было четким и целеустремленным.

Поскольку из-за подключения к аппарату искусственной вентиляции легких женщина не могла разговаривать, она общалась с помощью записок. Через два дня после событий она написала на ужаснувшейся бумаге и попросила адвоката.

Доктор Джхилам Бисвас свидетельствовала, что пациентка спрашивала, «ломанно ли ее тело», «прямые ли мои ноги» и можно ли к ней принимать посетителей. По словам врачей, в этих вопросах не выявили признаков психоза или галлюцинаций.

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Свидетельство о побочных эффектах лекарства и хронология событий

Подруга детства обвиняемой Эми Бенинс рассказала суду, что за несколько дней до трагедии Клэнси жаловалась на медикаменты.

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«Она рассказывала, что принимала лекарства, которые вызывали у нее мрачные мысли, но собирается или уже постепенно отменяет это лекарство и испытывает новые, которые устранили бы эти побочные эффекты и были бы более полезными и терапевтическими для того, что ей нужно», — говорила ее подруга.

Тесть обвиняемой Кристофер Клэнси также отметил, что перед Рождеством 2022 у нее были трудности со сном и общим самочувствием.

Согласно материалам дела и хронологии, трагедия произошла 24 января 2023 года после того, как мужчина Патрик уехал в аптеку и за едой. Вернувшись домой, он обнаружил запертую спальню, следы крови и открытое окно. На улице он обнаружил травмированную жену. Во время звонка в службу 911 женщина сказала: «Я пыталась убить себя и выпрыгнула из окна». На вопрос мужчины о том, где дети, она ответила: «В подвале».

Обвинение утверждает, что женщина сама отправила мужчину из дома в день трагедии. В то же время защита отмечает глубокое психическое расстройство. Если Кленси признают виновной, ей грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, в то время как оправдательный приговор предусматривает принудительную госпитализацию в психбольницу.

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Напомним, в США 15-летний Джо’Маджи Ларри получил 100 лет лишения свободы за стрельбу, во время которой погибла случайная прохожая, а еще два человека получили ранения.

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