Мать уснула в припаркованном автомобиле и погубила своего сына

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии / © Getty Images

В США жительница штата Джорджия уснула в машине и погубила своего семилетнего сына.

Об этом пишет People.

32-летнюю многодетную мать Кэндис Грейс обвинили в смерти ее сына Мэйзи Симмонса. Полицию вызвали свидетели и сообщили, что увидели рядом со своим домом автомобиль, стекло со стороны заднего пассажирского сиденья которого придавило горло маленького мальчика.

В то же время на переднем сидении автомобиля спала Грейс, а на заднем также находились младшие брат и сестра Мэйзи. Ребенка, который уже не подавал признаков жизни, доставлен в больницу. Спасти его врачам не удалось.

Свидетель по делу, личность которого не раскрывается, рассказал, что около десяти часов вечера накануне Грейс заехала к нему с детьми, но оставила их в машине. Потом она уехала.

Утром он увидел автомобиль Грейс на парковке рядом со своим домом, а голова Мэйзи «свисала, прижата автомобильным стеклом». Мужчина разбудил американку и вызвал экстренные службы.

Как рассказали полицейские, Грейс находилась в неадекватном состоянии и засыпала во время допроса с младшим ребенком на руках. Анализ показал наличие в крови наркотиков. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности и жестокому обращению с детьми.

