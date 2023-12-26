Мать заложника ХАМАСа, которого случайно убил ЦАХАЛ, удивила обращением к убийцам своего сына: что она сказала

Айрис Хаим, мать заложника ХАМАСа Йотама Хаима, ошибочно застреленного солдатами ЦАХАЛа, заявила, что не держит зла на военных за его смерть.

Об этом пишет The Times of Israel.

“Когда они пришли сообщить нам новость... правда в том, что я не слилась на ЦАХАЛ ни на минуту, действительно нет, и мой муж тоже, – сказала она в интервью 12-му каналу. — Ни минуты. Была боль, была печаль, была огромная грусть из-за того, что Иоафа здесь нет, и мы были в шоке, в полном шоке, но мы не слились».

"Низкий моральный дух"

Йотам Хаим и другие израильские заложники Алон Шамриз и Самар Талалка были застрелены солдатами ЦАХАЛа, ошибочно считавшими их угрозой, 15 декабря в районе Шеджайя в городе Газа, когда они вышли из здания без рубашек и с белым флагом.

Инцидент все еще расследуется ЦАХАЛом.

Хаим рассказала, что многие солдаты и офицеры ЦАХАЛа посетили их дом во время недельного траура, “и они сказали мне, шепотом, что их моральный дух очень низок” после случайного выстрела.

"Им было очень тяжело из-за этого инцидента, и я сразу подумала, что мне нужно им что-то сказать", — рассказала Хаим.

Она записала голосовое сообщение, в котором выразила любовь и поддержку участвовавшим в трагическом инциденте солдатам 17-го батальона Бисламацкой бригады.

Кого мать считает виновным?

«Я знаю, что все, что произошло, абсолютно не ваша вина, и ничья вина, кроме ХАМАСа, — сказала Айрис в обращении. — И не сомневайтесь ни секунды, если увидите террориста. Не думайте, что вы убили заложника намеренно. Вы должны заботиться о себе, потому что только так вы сможете позаботиться о нас”.

Она также пригласила солдат посетить дом супругов, чтобы лично выразить им подобные чувства.

“Они пришли, рассказали нам, что произошло, и плакали вместе с нами, – рассказала женщина. — Они молодые ребята, замечательные, милые, и я сказала им то же: «У нас нет никакого гнева». Йотам, насколько мы видим, последовал за собственным решением... Он, наверное, знал, что его не встретят с букетом цветов”.

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Случайное убийство

Хаим говорит, что солдаты сказали ей, что видели три фигуры, "и они не могли в одночасье понять, что они заложники, они не имели никакого представления". Но она сказала, что не настаивала на более подробной информации, "так как разбираться с произошедшим в прошлом нам не интересно".

Женщина рассказала, как видит ситуацию: “Йотам вышел на свободу. Он вышел из плена ХАМАСа. Даже если он не попал в Израиль живым, он был уволен, и поэтому он победил ХАМАС. И для меня тоже было важно рассказать об этом солдатам».

«Возможно, я даже могу сказать, что Йотам выбрал глубоко в себе, что его убьет не ХАМАС, — предположила Айрис в эфире одного из телеканалов. – Это дает нам определенное успокоение”.

Хаим рассказала, что 15 декабря она была в студии 12 канала, готова к интервью, уже наложила макияж, когда ей позвонили домой и сообщили, что ее сына убили.

Она сказала, что все 70 дней, которые Йотам находился в плену Хамаса, она была уверена, что он жив. Она добавила, что ей и ее семье понадобилось около 36 часов, чтобы понять, что случившееся было «выбором Йотама».

Айрис сказала, что они не разрешали ставить вопрос "а что, если бы?" о судьбе Иоафама во время периода Шивы, “потому что мы говорили: “Какая разница, что это изменит?”. "Что, если бы" больше не актуально. Если я буду оставаться в "что, если бы", что мне останется?", — прокомментировала женщина.

Реакция других членов семьи

Чувства Айриса не разделяют члены семей всех трех заложников. Идо Шамриз, брат Алона Шамриза, сказал на его похоронах: «Ты убежал, несмотря ни на что, и сделал то, что должен был сделать, чтобы вернуться домой. Мой бедный брат, что ты пережил в те моменты, когда ты уже видел свет, а он превратился во тьму? Те, кто покинул тебя, тоже убили тебя после того, как ты все сделал правильно”.

Его брат, Йонатан Шамриз, в своей прощальной речи повторил те же слова: «Ты вышел из тоннеля на открытый воздух, ты уже видел свободу, ты все сделал правильно, перед лицом бессмысленной субординации [ЦАХАЛа], безответственного правительства и варварской террористической группировки, ты все преодолел и тебе никто не был нужен. Ты сделал все правильно”.

Отец Шамриза, Ави, сказал, что его убили солдаты Цахала.

Расследование дела

Родственник Талалки рассказал газете Haaretz, что Самер мог бы вернуться живым. Я уверен, что у них не было намерения убивать его, но они должны были быть более благоразумными... Это не то, что он был убит во время резни [7 октября] ; он выжил в течение 70 дней и это было нелегко. Я уверен, что он тоже надеялся вернуться домой».

Военное расследование случайного убийства сбежавших трех заложников обнаружило, что один из них был зафиксирован на камеру, которую носила собака ЦАХАЛа, несколькими днями раньше, когда он кричал о помощи во время перестрелки между войсками и террористами ХАМАСа на месте, где их содержали.

Новые данные, полученные в результате исследования, опубликованные на прошлой неделе, стали последним свидетельством того, как далеко зашли заложники Шамриз, Хаим и Талалка, чтобы сообщить ЦАХАЛу о себе после того, как им удалось скрыться из плена. В конце концов они приблизились к группе солдат, надеясь на спасение, но солдаты открыли огонь, когда они приблизились, убив двух из них; третий, очевидно, Хаим, убежал обратно в здание, но был убит, когда вернулся.

Считается, что в Газе остаются 129 заложников — не все из них живы — после того, как 105 гражданских лиц были освобождены из плена ХАМАС во время недельного перемирия в конце ноября.

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