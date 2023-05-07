Мать зарезала, задушила, а потом сожгла тела своих детей: жуткая история жестокого убийства

Во время убийства Гоук употребляла наркотики и услышала голоса в голове.

Маргарет Дейл Хоук из Австралии зарезала, задушила и сожгла во время пожара своих троих детей. Женщину приговорили к пожизненному заключению.

Об этом пишет издание Mirror.

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Мать убила своих 10-летнюю дочь, семилетнего сына и четырехмесячного сына. Убийство случилось в родном доме в июле прошлого года. 36-летняя женщина признала себя виновным по трем пунктам обвинения.

Во время суда Гоук рассказала, что задушил свою дочь электрическим шнуром и нанесла ей восемь ударов ножом в грудь и сердце. Затем она задушила и ударила ножом своего семилетнего сына, у которого обнаружили три ножевых ранения грудной клетки и раны на шее. А младшего сына, которому было всего 4 месяца, Гоук пыталась утопить, но не смогла, поэтому решила задушить его. После этого она пошла на пляж, где избавилась от ножа. Затем она вернулась в семейный дом, где лежали ее мертвые дети, и зажгла дом и вышла на улицу.

По словам свидетеля, Гоук была очень спокойной, она наблюдала, как горит ее дом. Когда очевидцы пожара спросили, есть ли кто-нибудь в помещении, мать ответила: "Мои дети там".

"Я люблю своих детей, я сделала это со своими детьми, почему, почему?" – кричала женщина.

Издание пишет, что представители общественности пытались проникнуть в дом и спасти детей, но это было слишком опасно.

В суде сказано, что во время убийства Гоук употребляла наркотики и слышала голоса в голове. Так сообщили, что она подвергалась насилию в детстве, включая нападения со стороны родителей, употреблявших алкоголь и наркотики.

Напомним, в Донецкой области мужчина "под кайфом" убил родителей своего товарища.

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