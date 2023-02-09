Maxar показала жуткие снимки пострадавшего от землетрясения города в Турции (фото)

Компания Maxar Technologies распространила спутниковые снимки из турецкого города Антакья, пострадавшего от землетрясения.

Фото распространены Maxar Technologies в Twitter.

Компания отмечает, что снимки сделаны 8 февраля. Это фотографии районов города Антакья в Турции, сильно пострадавших от недавнего землетрясения.

Фото: Maxar

"Повреждения можно увидеть по всей территории", – уточняют в компании и добавляют, что особенно большое количество обрушившихся многоэтажек.

Напомним, утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Из-за землетрясения на юге Турции погибли более 15 000 человек, пострадал памятник ЮНЕСКО.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил трехмесячное чрезвычайное положение в 10 провинциях, наиболее пострадавших от землетрясения. В стране также объявили семидневный траур в связи с трагедией.

Большое горе: землетрясение в Турции убило более 11 тысяч человек

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