"Маяк надежды": Зеленский возглавил рейтинг POLITICO как самый влиятельный человек в Европе

"Маяк надежды": Зеленский возглавил рейтинг POLITICO как самый влиятельный человек в Европе

Один из участников опроса описал Зеленского, как "маяк надежды", который стремится к "миру, демократии, порядочности".

Читатели ведущего американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Опрос среди читателей был запущен в начале марта. Один из участников опроса Audience Choice описал Зеленского, как "маяк надежды", который стремится к "миру, демократии, порядочности", поскольку Украина пытается противостоять вторжению российских войск.

"С тех пор, как ранним утром 24 февраля начались бои, Зеленский регулярно публиковал видеообращения в социальных сетях, в том числе ролики из центра Киева и о работе президентского офиса", — говорится в сообщении.

Американское СМИ назвало выступление Зеленского перед Конгрессом США, парламентом Великобритании и немецким Бундестагом мощным. Каждое свое выступление глава государства адаптировал для гражданской публики, но главный посыл оставался прежним: Украина в своей борьбе против России нуждается в большей поддержке со стороны Запада.

Читайте также: