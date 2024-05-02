Майдан в Тбилиси: президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление

Президент Грузии подчеркнула, что она находится на стороне протестующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к митингующим и призвала их не проявлять агрессии и не пытаться повредить ворота здания.
Об этом она сказала в видеообращении, сообщает Новости-Грузии.
Я хочу обратиться, некоторые вещи не нужны, отойдите от дверей парламента, сейчас там больше (внутри) ничего не происходит. Эта дверь ничего не решат, кроме выброса газа и насилия, которое нам не нужно провоцировать", — сказала она.
В то же время президент подчеркнула, что она находится на стороне протестующих. Но добавила, что главная цель – это выборы и отмена закона об "иноагентах", который ставит под угрозу путь Грузии в Евросоюз.
"Эта борьба будет проходить через предстоящие парламентские выборы, после которых будет отменен и закон о прозрачности, и многие другие законы", — отметила Зурабишвили.
Напомним, в Тбилиси продолжается акция протеста против российского закона об "иностранных агентах", принятом парламентом во втором чтении. Власти объявили в парламенте "красный уровень" опасности и начали эвакуацию.
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