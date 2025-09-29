- Дата публикации
Майя Санду написала первый комментарий после победы на выборах
Результаты воскресных выборов очевидны: молдаване едины в нашем стремлении к миру, демократии и Европе — и в мужестве защищать их, подчеркнула Санду.
Президент Молдовы Майя Санду написала первый после парламентских выборов в Кишиневе, на которых победила ее проевропейская партия «Действие и солидарность».
Свое сообщение Санду сделала в соцсети Х.
«Молдоване высказались. Результаты воскресных выборов очевидны: молдаване едины в нашем стремлении к миру, демократии и Европе — и в мужестве защищать их. Это не просто победа одной партии — это победа Молдовы. Европейский путь — это наш путь вперед», — написала Санду в соцсети Х.
Что предшествовало
В Молдове 28 сентября прошли парламентские выборы.
ЦИК Молдовы признал состоявшимися выборы в парламент.
Голосованию предшествовали зафиксированные властями страны массовые попытки РФ повлиять на исход выборов и добиться победы пророссийских сил.
По данным ЦИК, после проработки почти 100% бюллетеней лидирует правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) с 50,15% голосов избирателей.
Второе место занимает пророссийский «Патриотический блок», набрав 24,25% голосов. На третьем — блок «Альтернатива» (7,98%). Также в парламент проходят евроскептическая Наша партия (6,21%) и проевропейская партия Демократия дома (5,63%).
Остальные формирования, по предварительным данным, не проходят в парламент.
Явка на выборах составила 52,17%.