Мечтал жить в Москве: в Польше задержали скандального тикокера из Украины

В Варшаве правоохранители задержали TikTok-блогера Владислава Олейниченко (прозвище Crawly), который стал известен благодаря провокационным стримам с разбиением автомобилей на парковках торговых центров.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел и администрации Яцека Добжинского.

"Мужчину передали офицерам пограничной службы, которые на основании его регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его выдворению из Республики Польша", — отметил он.

23-летний Олейниченко представлялся белорусом, однако по данным польского Центра, он учился в украинской школе.

Во время одного из своих стримов блоггер якобы вульгарно отозвался о поляках и заявил, что предпочел бы жить в Москве. Этими словами заинтересовался Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения и подал заявление в прокуратуру.

Также несколько дней назад тиктокер опубликовал видео, на котором он прыгает на автомобиле на одной из стоянок в центре Варшавы. На прохожего, заметившего его действия, он якобы брызнул из огнетушителя.

Напомним, индийская инфлюенсерша проверила на себе знаменитую чистоту Японии, пройдясь по улицам в белых носках, и была шокирована, когда обнаружила, что они остались безупречными.

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