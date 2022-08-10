Мечтала купить квартиру и авто: в России мать погибшего оккупанта бросили на "гробовые" деньги

В Бурятии в РФ мошенники обворовали мать погибшего оккупанта.
У нее выманили компенсацию за сына в размере 7 млн рублей.
Об этом сообщает "ТрансСиб.Инфо".
Жительница Бурятии потеряла на войне в Украине сына-оккупанта. За его смерть она получила 7 млн рублей и собиралась использовать ей подобающим образом – приобрести квартиру и автомобиль.
Женщине позвонили по телефону неизвестные, которые предложили помощь от государства. Они пообещали помочь матери оккупанта купить машину и квартиру. Поверила обещаниям и перевела 7 миллионов рублей на счет аферистов.
В конце концов, "гробовые" деньги исчезли, а этим делом сейчас занимается полиция. Правда, здесь говорят – деньги вернуть вряд ли удастся.
Напомним, что авто за смерть сына уже не купить, а за дневник нужно заплатить почти на 300% больше.
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