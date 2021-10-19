Медбрат, которого уволили за навязчивые поцелуи, пожаловался на расовую дискриминацию

В иске в суд филиппинец утверждал, что в его действиях не было сексуальных домогательств, а он только выполнял традиционное для его культуры поздравления.

В Великобритании медицинский работник больницы Святого Креста в Воркшире, уволенный за сексуальные домогательства к коллеге, подал иск в суд на Национальную службу здравоохранения, из-за, якобы, дискриминации по расовым признакам. Уволенный медбрат утверждал, что объятия и поцелуи, с которыми он приставал к сотруднице медучреждения, были частью его филиппинской культуры.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

40-летнего Леонарда Маран уволили с работы в больнице, в которой он работал с 2003 года, после того, как на него пожаловалась его 20-летняя коллега. Женщина утверждала, что медбрат неоднократно пытался поцеловать ее на автостоянке и в помещении больницы. Такое поведение было признано неприемлемым и Марана лишился работы.

После этого уволенный работник, который был филиппинцем по происхождению, подал в суд на Национальную службу здравоохранения за расовую дискриминацию и несправедливое увольнение, утверждая, что объятия и поцелуи коллег были частью его филиппинской культуры. Однако, убедить суд, что поцелуи в губы и попытки прикоснуться к ягодицам, являются частью ритуала для приветствия не удалось.

Суд в Бирмингеме отклонил иск о расовой дискриминации как безосновательный.

Напомним, ранее руководство Футбольной ассоциации Исландии (ФАИ) в полном составе ушло в отставку после обвинений одного из игроков национальной сборной в сексуальных домогательствах.

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