Медбрат убил 10 пациентов, чтобы облегчить свою рабочую нагрузку во время ночных смен

Медбрат убил 10 пациентов / © Associated Press

В Германии суд города Аахен признал виновным медбрата в убийстве десяти пациентов и покушении на убийство еще 27 человек. Он приговорен к пожизненному лишению свободы без права досрочного освобождения.

Об этом сообщает издание BBC.

По данным прокуратуры, мужчина, имя которого не разглашается, вводил тяжелобольным пациентам обезболивающие и седативные препараты — морфин и мидазолам — чтобы уменьшить свою рабочую нагрузку во время ночных изменений.

Преступления были совершены между декабрем 2023-го и маем 2024 года в больнице города Вюрзелен на западе страны. Отмечается, что осужденный работал там с 2020 года, после окончания учебы на медбрата еще в 2007-м.

Прокуроры заявили, что обвиняемый проявлял «раздражение» и нехватку сострадания к пациентам, нуждающимся в особом уходе, и вел себя так, будто был «хозяином жизни и смерти».

Во время оглашения приговора суд подчеркнул, что его действия свидетельствуют об «особой тяжести вины», поэтому он не будет иметь права на досрочное увольнение через 15 лет, как это предусмотрено германским законодательством.

Следствие также расследует другие подозрительные случаи во время его работы в больнице. Прокуратура сообщила AFP, что проводятся эксгумации для проверки возможных новых жертв.

Этот случай уже сравнивают с делом бывшего медбрата Нильса Гегеля, осужденного в 2019 году на пожизненное заключение за убийство 85 пациентов — одного из самых массовых серийных убийц в современной истории Германии.

