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Медик стал отцом, тайно оплодотворив пациентку, которую лечил от бесплодия

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
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Медик стал отцом, тайно оплодотворив пациентку, которую лечил от бесплодия

В США медик тайно оплодотворил пациентку своей спермой / Фото: Pexels

Об этом женщина узнала с помощью ДНК-теста.

В США медика, лечившего бесплодие, обвинили в использовании своей спермы для оплодотворения пациентки.

Об этом пишет Newsweek.

Бывший врач в штате Вашингтон добровольно отказался от своей лицензии после того, как одна из его предыдущих пациенток с бесплодием в Калифорнии обвинила его в использовании своей спермы для оплодотворения.

Об обвинениях в адрес Кристофера Херндона стало известно в отчете Вашингтонской медицинской комиссии вместе с сообщением о том, что его лицензия была "добровольно приостановлена" в ноябре. Он не имеет права продолжать или повторно активировать свою лицензию в Вашингтоне.

Женщина из Калифорнии, которая в отчете была идентифицирована как пациентка А, утверждает, что анализ ДНК показал, что более десяти лет назад Херндон "заменил донорскую сперму" и оплодотворил ее своей спермой без ее ведома и согласия.

Инцидент произошел в 2009 году. В 2010 году она родила второго ребенка. Однако позже анализ показал, что у ее детей разные родительские ДНК. Дальнейшее тестирование показало, что у второго ребенка нет общей ДНК с донором, которого выбрала женщина, поэтому она записала ребенка на генетическое тестирование и службу отслеживания предков.

Через службу отслеживания предков она обнаружила "связь" с семьей, имевшей ту же фамилию, что и у ее врача, Херндон. В документах утверждается, что частный детектив, нанятый женщиной, обнаружил, что родственником был брат и сестра Кристофера.

В июне пациентка направила результаты исследования и медицинские записи, а также гражданское дело в Медицинскую комиссию Вашингтона.

"Это было целенаправленное нарушение доверия, оказанное Херндону как врачу, повлиявшему на пациентку и ее семью", — говорится в постановлении медицинской комиссии, касающейся неофициального распоряжения.

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Также стало известно, что Херндон был принят на работу в клинику репродуктивной медицины Медицинского центра Университета Вашингтона в 2017 году и ушел в отставку в сентябре этого года, примерно за два месяца до отказа от лицензии.

Пока неизвестно, может ли Херндон предстать перед уголовным расследованием. Тем временем, другим пациенткам Кристофера, которые прошли внутриматочную инсеминацию и экстракорпоральное оплодотворение, предложили бесплатное тестирование ДНК.

Напомним, уборщик притворился дантистом и без надобности удалил мужчине четыре передних зуба. За работу он получил 1000 турецких лир.

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Дата публикации
Просмотры
2353
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