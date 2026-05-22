Медики бьют тревогу: стремительно растет количество больных дифтерией

В Австралии продолжается самая масштабная вспышка дифтерии с начала ведения учета заболеваемости в 1991 году. С начала года в стране зарегистрировано 230 случаев инфицирования, что примерно в 30 раз превышает средние показатели аналогичных периодов за последние годы.

Об этом свидетельствуют данные австралийского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Дифтерия в Австралии — что известно

Рост числа заболевших начался в октябре 2025 года, а существенное увеличение темпов распространения зафиксировали в феврале 2026 года. До этого самые высокие показатели заболеваемости фиксировали в 2022 году (31 случай) и в 2025 году (26 случаев), в то время как обычно в стране выявляли от нуля до 12 больных в год.

Эпицентрами вспышки стали вся территория Северной территории, регионы Кимберли, Голдфилдс и Пилбара в Западной Австралии, крайний северо-запад Южной Австралии, а также отдельные районы Квинсленда.

Большинство случаев инфицирования обнаружили среди коренного населения (аборигенов и жителей островов Торресова пролива), а также в отдаленных регионах страны.

Особенности течения болезни

По данным эпидемиологических отчетов, текущая вспышка характеризуется преобладанием кожной формы дифтерии, которая проявляется длительным заживлением язв с синеватым оттенком на руках или ногах. На респираторную форму, которая поражает дыхательные пути и может вызвать осложнения в виде миокардита или паралича, приходится около 30% всех зарегистрированных случаев.

Большинство пациентов болеют в легкой форме, потому что раньше прививались. Врачи объясняют: вакцинация защищает от тяжелых осложнений, но привитые люди все равно могут переносить и передавать инфекцию. Больше рискуют те, кто вообще не вакцинировался или делал это более 10 лет назад.

Профилактика дифтерии — что рекомендуют врачи

Чтобы остановить инфекцию, австралийский CDC создал план борьбы со вспышкой. В пораженных регионах медики быстро тестируют людей, изолируют и лечат больных, а также проверяют всех контактирующих с ними и дают им антибиотики для профилактики.

Правительство Австралии выделило целевое финансирование для поддержки медицинского сектора Северной территории и организаций здравоохранения аборигенов. Спустя длительное время, необходимое для снижения интенсивности вспышки, медики рекомендуют всем жителям и посетителям зон повышенного риска проходить ревакцинацию каждые 5 лет.

Напомним, в Украине в течение года количество случаев кори возросло более чем в десять раз. Наибольшую опасность эта инфекция представляет именно для детских коллективов.

