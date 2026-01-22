- Дата публикации
"Медики такого еще не видели": 2-летний ребенок проглотил батарейку — страшные последствия
Ребенок скончался после того, как проглотил небольшую батарейку.
В Великобритании произошла жуткая трагедия: 2-летняя девочка умерла после того, как проглотила батарейку.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Мать девочки рассказала о трагическом моменте, когда ее двухлетняя дочь умерла после того, как проглотила кнопочную батарейку, которая сожгла ее пищевод и главную артерию. Мама Стейси Никлин сказала, что ребенок указывал на рот, что она часто делала, поскольку с самого раннего возраста страдала септическим тонзиллитом. 40-летняя Стейси положила Харпер-Ли в постель, а затем пошла на работу.
Внезапно ей позвонили и сообщили, что ребенку стало еще хуже. Женщина подумала, что это у нее проблемы с горлом. Однако все же она вызвала скорую.
«Парамедики сказали, что им нужно подождать врача, потому что они никогда раньше не видели ничего подобного и не знали, откуда идет кровотечение», — рассказала Стейси.
Стейси, говорит, что Харпер-Ли доставили в Королевский университет Сток, где ей вставили камеру, чтобы найти источник кровотечения. Хирурги подтвердили, что обнаружили в теле Харпер-Ли кнопочную батарейку от пульта дистанционного управления светодиодным освещением. Она прожгла ее пищевод и попала в главную артерию, ведущую к сердцу.
Несмотря на усилия медиков, ребенок умер.
Стейси посвятила себя повышению осведомленности об опасности батареек-пуговиц. Она добавила: «Жизнь за последние пять лет была такой тяжелой. Я до сих пор горюю. Я потеряла дружбу и отношения с членами семьи, потому что они напоминают мне о Харпер-Ли».