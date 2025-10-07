Медицинский вертолет упал на оживленное шоссе - подробности

Вертолет / © Михаил Федоров / Facebook

Реклама

Вертолет скорой помощи разбился на оживленном участке шоссе 50 в Сакраменто, штат Калифорния, в понедельник. В результате инцидента пострадали три человека – все члены экипажа, пациентов на борту не было.

Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла на восточной полосе шоссе у 59-й улицы. Мэр Сакраменто Кевин Маккарти подтвердил в сети Х, что все выжившие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Реклама

Оператор воздушного транспорта, компания REACH, подтвердила факт падения вертолета, предоставляющего услуги тяжелобольным и травмированным пациентам на западе США.

"Мы выясняем подробности этой ситуации, а также состояние пострадавшего экипажа, все члены которого были доставлены в местные больницы," — говорится в сообщении REACH, направленном Reuters.

Пока причина катастрофы неизвестна и расследуется соответствующими органами. Ни Пожарные власти Сакраменто, ни Федеральное управление гражданской авиации (FAA) пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошла авиационная авария - два самолета Delta Airlines, принадлежащих дочерней компании Endeavor Air, столкнулись во время руления.