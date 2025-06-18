Медицинское чудо и моральная дилемма: беременная с диагнозом "смерть мозга" родила ребенка

Младенец / © Unsplash

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В Джорджии (США) родился мальчик у женщины, которая находилась в состоянии смерти мозга более пяти месяцев. 31-летняя Адриана Смит была подключена к аппаратам жизнеобеспечения с февраля после того, как врачи диагностировали у нее смерть мозга.

Об этом сообщает Associated Press.

Женщина была беременна, поэтому врачи приняли решение искусственно поддерживать ее жизненные функции, чтобы дать шанс на жизнь ребенку. В пятницу утром медики провели экстренное кесарево сечение, когда беременность достигла примерно шестого месяца.

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Мальчик, которого назвали Ченс, родился преждевременно, с весом около 830 граммов, и сейчас находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных. По словам бабушки новорожденного, состояние ребенка стабильное, и врачи ожидают, что с ним все будет хорошо. «У него есть шанс выздороветь, — сказала Эйприл Ньюкирк в комментарии местному телеканалу, — Он борется. Мы просто просим молитвы за него».

Все началось более четырех месяцев назад, когда Адриана начала жаловаться на сильные головные боли. Она обратилась в больницу в Атланте, где ей назначили лекарства и отправили домой. Уже на следующее утро ее парень проснулся от того, что женщина задыхалась. Он вызвал экстренную помощь, и Адриану срочно госпитализировали. В клинике Emory University Hospital после обследований в ее мозге обнаружили тромбы. Впоследствии была подтверждена смерть мозга. На момент госпитализации женщина была беременной — примерно на восьмой неделе.

По словам семьи, врачи заявили, что не могут прекратить искусственную вентиляцию легких и поддержание жизни из-за действия законодательства штата. Закон Джорджии запрещает прерывание беременности после того, как у плода фиксируется сердцебиение, что обычно происходит примерно на шестой неделе.

Поэтому медики, по их словам, не имели права отключить аппараты. Семья женщины была шокирована: они хотели дать шанс ребенку, но отмечали, что не имели возможности принять это решение самостоятельно. «У нас не было выбора или права голоса в этом вопросе. Мы хотим ребенка — это часть моей дочери. Но решение должно было быть за нами, а не за государством», — отметила мать Адрианы.

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Впоследствии, после огласки этой истории в медиа, генеральный прокурор Джорджии Крис Карр выступил с заявлением, что закон штата не обязывает медиков удерживать женщину с диагностированной смертью мозга на аппаратах. «Отключение аппаратов жизнеобеспечения не является действием „с целью прерывания беременности“, — заявил он. Несмотря на это, врачи решили дождаться того момента, когда плод сможет выжить, и только тогда провести кесарево сечение.

Семья сообщила, что женщину планируют отключить от аппаратов во вторник. Тем временем в воскресенье родные и активисты устроили день рождения в ее честь — Адриане исполнилось 31. Она работала медсестрой, воспитывала 7-летнего сына, и, как говорят родные, очень любила свою профессию. Мать женщины едва сдерживала эмоции: «Я ее мать. Я не должна хоронить свою дочь. Моя дочь должна была бы хоронить меня».

История Адрианы Смит вызвала значительный резонанс в США. Она вновь обострила общественную дискуссию о том, кто имеет право принимать решения в таких трагических и сложных ситуациях.

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